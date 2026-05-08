プレゼントをテーマにしたぬいぐるみなど5種！セガプライズ「おさるのジョージ」グッズ
ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は2026年4月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「おさるのジョージ」グッズ全5種を紹介します！
セガプライズ「おさるのジョージ」グッズ
投入時期：2026年4月より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
2026年4月も、セガプライズから「おさるのジョージ」アイテムが続々登場！
マスコットやぬいぐるみをはじめ、「ジョージ」と楽しく遊べるパペット、イベントにもぴったりのぬいぐるみ帽子がラインナップされます。
おさるのジョージ マスコット ドライブVer.
投入時期：2026年4月10日より順次
サイズ：全長約6×10×8cm
種類：全5種（グリーン、イエロー、オレンジ、ブルー、レッド）
カラフルな車に乗った「ジョージ」のマスコット。
ウィンクしたり笑みを浮かべる「ジョージ」の表情にも注目です！
おさるのジョージ プラチナムザッカぽってりパペット
投入時期：2026年4月10日より順次
サイズ：全長約27×14×31cm
種類：全2種（ノーマル、にっこり）
大好評だった「ジョージ」のパペットが久々の登場！
初めてのぽってりバージョンでボリューム感たっぷりです。
おさるのジョージ プラチナムザッカぬいぐるみ帽子
投入時期：2026年4月17日より順次
サイズ：全長約27×27×24cm
種類：全2種（ノーマル、ウィンク）
おでかけやイベントにかぶっていける「ジョージ」のぬいぐるみ帽子。
頭の上に大きな「ジョージ」のお顔が乗る、ユニークなデザインです☆
おさるのジョージ ぬいぐるみ For you
投入時期：2026年4月17日より順次
サイズ：全長約10×6×18cm
種類：全3種（ブーケ、プレゼント、ケーキ）
母の日にもぴったりな「ジョージ」のぬいぐるみ。
プレゼントをテーマにした「ジョージ」が、幸せな気分にしてくれます。
おさるのジョージ 赤いほっぺ LLぬいぐるみ あまえんぼう
投入時期：2026年4月24日より順次
サイズ：全長約20×20×38cm
種類：全1種（ジョージ）
上目づかいのあまえたような表情がキュート！
ふわふわの生地がポイントの「ジョージ」の大きなぬいぐるみです。
見ているだけで思わず笑みがこぼれる、愛らしい「ジョージ」のぬいぐるみやマスコット。
2026年4月より全国のゲームセンターなどに順次登場する、セガプライズ「おさるのジョージ」グッズの紹介でした☆
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