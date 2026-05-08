ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2026年4月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「おさるのジョージ」グッズ全5種を紹介します！

セガプライズ「おさるのジョージ」グッズ

投入時期：2026年4月より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

2026年4月も、セガプライズから「おさるのジョージ」アイテムが続々登場！

マスコットやぬいぐるみをはじめ、「ジョージ」と楽しく遊べるパペット、イベントにもぴったりのぬいぐるみ帽子がラインナップされます。

おさるのジョージ マスコット ドライブVer.

投入時期：2026年4月10日より順次

サイズ：全長約6×10×8cm

種類：全5種（グリーン、イエロー、オレンジ、ブルー、レッド）

カラフルな車に乗った「ジョージ」のマスコット。

ウィンクしたり笑みを浮かべる「ジョージ」の表情にも注目です！

おさるのジョージ プラチナムザッカぽってりパペット

投入時期：2026年4月10日より順次

サイズ：全長約27×14×31cm

種類：全2種（ノーマル、にっこり）

大好評だった「ジョージ」のパペットが久々の登場！

初めてのぽってりバージョンでボリューム感たっぷりです。

おさるのジョージ プラチナムザッカぬいぐるみ帽子

投入時期：2026年4月17日より順次

サイズ：全長約27×27×24cm

種類：全2種（ノーマル、ウィンク）

おでかけやイベントにかぶっていける「ジョージ」のぬいぐるみ帽子。

頭の上に大きな「ジョージ」のお顔が乗る、ユニークなデザインです☆

おさるのジョージ ぬいぐるみ For you

投入時期：2026年4月17日より順次

サイズ：全長約10×6×18cm

種類：全3種（ブーケ、プレゼント、ケーキ）

母の日にもぴったりな「ジョージ」のぬいぐるみ。

プレゼントをテーマにした「ジョージ」が、幸せな気分にしてくれます。

おさるのジョージ 赤いほっぺ LLぬいぐるみ あまえんぼう

投入時期：2026年4月24日より順次

サイズ：全長約20×20×38cm

種類：全1種（ジョージ）

上目づかいのあまえたような表情がキュート！

ふわふわの生地がポイントの「ジョージ」の大きなぬいぐるみです。

見ているだけで思わず笑みがこぼれる、愛らしい「ジョージ」のぬいぐるみやマスコット。

2026年4月より全国のゲームセンターなどに順次登場する、セガプライズ「おさるのジョージ」グッズの紹介でした☆

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