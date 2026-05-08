日本マクドナルドは、ハッピーセット「へんしん！マクドナルドロボ」と「ちいかわ」を、全国のマクドナルド（一部店舗を除く）にて5月15日より期間限定で発売する。価格は510円より（一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる）。なお、ハッピーセット「ちいかわ」は5月15日、5月29日の2日間は、マクドナルド公式アプリで配布する購入券を所持する人のみへの販売となる。

今回のハッピーセットには、マクドナルドの店舗や商品が、動物や恐竜などのロボットに変形するおもちゃと、ちいかわの仲間たちがマクドナルドのマネージャーやクルーになって登場する3Dフィギュアのペンシルトッパーのおもちゃが登場。それぞれ第1弾、第2弾合わせて全8種のおもちゃが用意される。

各おもちゃは数量に限りがあり、なくなり次第終了。その場合は代わりのおもちゃ等が提供される。

ハッピーセットおもちゃ概要

ちいかわ

第1弾 5月15日～5月28日

ちいかわ （マクドナルド マネージャー）

ハチワレ （デリバリークルー）

くりまんじゅう （マックカフェ バイ バリスタ）

ラッコ （デリバリークルー）

第2弾 5月29日～6月11日

うさぎ (マクドナルド クルー)

モモンガ （おもてなしリーダー）

古本屋 （マクドナルド クルー）

シーサー （マクドナルド マネージャー）

へんしん！マクドナルドロボ

第1弾 5月15日～5月28日

ナゲットロボ

デリバライオン

ティラノサプライズ

えだまめコーンイーグル

第2弾 5月29日～6月11日

バーガーマン

おとどけサウルス

メガモッサ

ウルフドリンカ

(C)2026 McDONALD’S

(C)nagano / chiikawa committee

※各おもちゃは、数量に限りがございますので、なくなり次第終了いたします。その場合は代わりのおもちゃ等をご提供します。

※おもちゃはお選びいただけません。交換もご容赦いただけますようお願いいたします。

※製品の特性上、塗装のわずかなズレや、細かい擦れ傷がある場合がございます。製造・輸送時に生じる特性のため交換の対象にはなりません。

強く擦ると塗装の剥がれや色移りの可能性がございます。

※転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください。また、食べきれない量のご注文もご遠慮いただけますようお願いします。