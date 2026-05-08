東海地方は、今日8日(金)は、急な雨や雷雨に注意してください。土日(9日・10日)は、乾燥した晴天で行楽日和になるでしょう。来週は、晴れる日が多く、夏日が増える見込みです。熱中症など体調管理に一層注意してください。

今日8日(金)は急な雨や雷雨に注意

今日8日(金)の東海地方は、雲が広がり、一部の地域では、すでに雨が降っています。

本州付近は、南からの暖かく湿った空気が流れ込みやすくなっています。また、上空には、寒気が次第に流れ込む見込みです。東海地方は、今夜にかけて雨雲や雷雲が湧きやすく、大気の不安定な状態が続くでしょう。

今夜にかけて、変わりやすい天気で、所々で雨や雷雨となる見込みです。今、晴れ間が出ている所でも、天気の急変に注意してください。真っ黒な雲が近づき空が急に暗くなる・雷の音が聞こえる・急に冷たい風が吹くなどは、天気急変のサインです。短い時間にざっと降る雨に注意してください。お出かけの際は、雨具があると安心です。

日差しが弱く、昨日7日ほど上がらず、最高気温は25℃前後となりそうです。

土日(9日・10日)は行楽日和に 日差しが強く紫外線対策を万全に

9日(土)は、岐阜県では寒気の影響が残り、朝まで雨の降る所がありそうです。日中は、高気圧に覆われて、広く晴れるでしょう。沿岸部では、風が強く吹くため、海のレジャーは注意してください。

10日(日)は、高気圧に覆われ、穏やかに晴れそうです。

高気圧が乾いた空気を運んでくるため、土日ともに雲は少なく、日差しが強い状態が続く見込みです。お出かけの際は、帽子や日傘の活用、日焼けどめクリームなどで、紫外線対策を万全にするようにしてください。

極端な暑さはなく、最高気温は25℃前後の所が多いでしょう。屋外での活動や激しい運動をする際は、こまめに水分や休憩をとるなどして、熱中症に注意してください。

熱中症に注意が必要な日は?

昨日7日は、名古屋で28.3℃まで上がり6月下旬並みとなるなど、今年一番の暑さとなった所が多くなりました。名古屋では、前日との気温差が約10℃と、昨日7日は、急な暑さとなりました。

5月は、30℃以上の真夏日が度々出るようになり、熱中症救急搬送者も増える時期になります。2025年5月の愛知県における熱中症(疑いを含む)救急搬送者数を見ますと、30℃前後まで上がる日はもちろん、前日から急に気温が上がる日は、救急搬送される方が増加していることが分かります。前日から急に気温が上がる日は要注意日です。

夏日が増加 暑さ対策は早めに

向こう一週間の気温は、平年並みかやや高い日が多くなりそうです。名古屋や岐阜では、25℃以上の夏日が続く見通しです。熱中症に注意してください。暑い日が増えていくため、エアコンのお手入れや夏服の準備、暑さに体を慣らす暑熱順化など、早めに準備を済ませておきましょう。