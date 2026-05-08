Image: 有限会社ダヴィンチクリエイト

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

入浴中、余計なことを考えず湯気に包まれて頭皮をじっくりほぐす。

そんな自分だけのスパ時間を持ちたいと考えてきました。

今回紹介する「至福づつみ」は、自宅でスパの体験ができるアイテム。

バスタイムや就寝前のひとときに、自宅でのリラックス習慣を添える仕組みをご紹介していきます。

サロン通いの代替を探す日々

Image: 有限会社ダヴィンチクリエイト

ヘッドスパサロンの1回ぶんは5000〜10000円。

月数回の習慣にすると、出費はじわじわと家計を圧迫します。

「至福づつみ」はその1回ぶんの予算で、自宅をプライベートサロンに変える発想で設計されました。通う時間も予約調整も削れる、というありがたい提案です。

被って押すだけのシンプルな仕組み

Image: 有限会社ダヴィンチクリエイト

帽子のように頭にすっぽり被り、両手でグリグリ押す。これだけ。マッサージ師のコツは要りません。内側に並ぶ107個の柔らかな突起が、頭皮全体に刺激を届けます。

Image: 有限会社ダヴィンチクリエイト

自宅でのケアも、腕が疲れるマッサージでは本末転倒。PVC素材は消しゴムに似た弾力を持ち、年配の方や女性でも軽い力で扱える設計です。

透明モデルはやわらかめ、グレーとレッドは透明モデルよりもかため（グレーとレッドのかたさは同じ）と、好みに合わせて選べる3色構成。普段あまり頭皮ケアをされない方は最初に刺激を強めに感じる場合がありますが、手で押す力を加減して調節できます。

メディアと審査員が認めた多用途設計

Image: 有限会社ダヴィンチクリエイト

「至福づつみ」は、2025年おもてなしセレクションでは海外審査員から高い評価を獲得。さらに塩ビ工業・環境協会主催のPVC Award 2025では、オーディエンス賞第2位に選ばれました。

Image: 有限会社ダヴィンチクリエイト

使いやすさの理由は、用途の幅広さにもあります。PVC一体構造で水濡れに強く、お風呂での使用やシャンプー中の使用にも対応。

シャンプー中に手が滑りやすい場合は、手のシャンプーを軽く流すか、フェイスタオルを挟むと扱いやすくなります。

育毛剤を併用される方は、お使いの製品の使用法に従ってご利用ください。また、中性洗剤で丸洗いでき、お手入れがしやすく清潔に保ちやすい設計となっています。

「至福づつみ」は、生活の中に「プライベート・ヘッドスパ」を設けるための鍵となるかもしれません。

素材の弾力を確かめながら、毎日のリラックス習慣に取り入れてみてはいかがでしょう。「至福づつみ」についての詳しい説明は以下よりご覧いただけます。

※使用感には個人差があり、効果を保証するものではありません。

107個の柔らか突起が頭皮を一気に刺激、頭がスッキリ気持ちいい！プロ技ヘッドスパ 5,465円 machi-ya割 8％OFF machi-yaで見る

＞＞107個の柔らか突起が頭皮を一気に刺激、頭がスッキリ気持ちいい！プロ技ヘッドスパ

Image: 有限会社ダヴィンチクリエイト

Source: machi-ya