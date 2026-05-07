この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

意外と知らない2027年iDeCo大改正！50代でNISAより300万円有利になる活用術

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

金融教育家の塚本俊太郎氏が「【2027年iDeCo改正】50代でNISAより300万円有利になる可能性も！」を公開した。動画では、2027年に予定されているiDeCo（個人型確定拠出年金）の大改正をテーマに、制度の変更点や50代・60代におけるNISAとの実質的な比較を解説している。



動画の冒頭で塚本氏は、2027年1月からiDeCoの掛金上限額が引き上げられ、加入可能年齢が70歳まで延長される予定であると解説。「掛金上限と加入年齢が大幅アップ」することで、拠出時の所得控除による節税効果がさらに大きくなると指摘した。



特に注目すべきは、50代からの活用シミュレーションである。退職金がない場合、年収1000万円の人が50歳からiDeCoを始めると、NISAで運用した場合と比較して実質的に約325万円有利になるという結果を提示。また、活用は難しいが、受け取り順やタイミングを工夫する「10年ルール」や「19年ルール」を活用し、退職所得控除を2回適用して節税効果を最大化する特例の存在を明かした。



さらに年代別の戦略として、50代は所得控除のメリットを享受できるiDeCoを積極的に活用し、加入期間が短くなる60代は引き出し制限のないNISAを活用するという使い分けを提案している。



最後に塚本氏は、口座開設には時間がかかるため「いつか始めるより、今日始めるのが最大の節税戦略になる」と述べ、早期に行動を起こす重要性を強調した。iDeCoの大改正を前に、自身の状況に合わせた老後資産の築き方を見直すための有益な知識となっている。