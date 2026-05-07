「女子ゴルフ・ワールド・サロンパス・カップ・第１日」（７日、茨城ＧＣ西Ｃ＝パー７２）

河本結（２８）＝ＲＩＣＯＨ＝が３バーディー、３ボギーのイーブンパー、首位と４打差の９位でホールアウトした。

風が強まり、グリーンが固く締まってきた最終９番は手前から２０ヤードの奥にカップが切られ、番手に悩んだ末、短いクラブ（ピッチング）を選んだが、スピンが効いてグリーンの一番手前に２オン。さすがのパッティング巧者も、３パットでボギーフィニッシュ。

それでも、難しいセッティングの中でのパープレーということで「理不尽ではないし、私もキャディーも頭を使う」と、スコアにも納得している。

年間女王を思い描いて臨んだシーズンだが、そのために必要と感じるスイングの習得を優先させる。女王、という意識もいったんは脇に置き、ひたすら「自分とゴルフ」の世界に没頭することで、その「今やっていること」の完成度も「６０〜７０％」に来ているという。

もちろん、メジャー初制覇も目標の一つ。「優勝スコアは８アンダーかな、と思っているので、明日、午前スタートの分、風も弱いだろうから伸ばしていきたい」とプランを描いていた。