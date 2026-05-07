バスケットボールのＢリーグ・千葉Ｊの富樫勇樹がプロデュースするスポーツと音楽が融合したイベント「ＵＮＡＶＥＲＡＧＥ ＦＥＳ．」が、７月２０日に横浜ＢＵＮＴＡＩで開催されることが７日、発表された。

「ＵＮＡＶＥＲＡＧＥ ＦＥＳ．」は富樫が「もっと多くのスポーツ好きの人や家族連れに、アリーナの熱狂を体感してほしい」と、２０２４年にスタートしたイベントだ。昨年は渡辺雄太らＢリーグを代表する選手に加え、バドミントンの松友美佐紀ら他競技のアスリートも参加。さらに、氣志團、ＭＯＮＧＯＬ８００、ＰＵＦＦＹらアーティストのライブも開催され、大きな盛り上がりを見せた。

今年も日本を代表するトップアスリートたちや豪華アーティストが集結。参加アーティストらは、後日発表される予定となっている。

３回目で初の祝日開催となるイベントに富樫は「アーティストのパフォーマンスを観に来られる方も、スポーツが好きな方も、バスケをやりたい方も、皆さんが楽しめるようなイベントにしますので、楽しみにしていてください！そして是非会場にお越しください！」とコメントした。