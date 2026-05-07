[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇139銘柄・下落120銘柄（東証終値比）
5月7日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは285銘柄。東証終値比で上昇は139銘柄、下落は120銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は71銘柄。うち値上がりが36銘柄、値下がりは29銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は90円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の7日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8005> スクロール 1597 +300（ +23.1%）
2位 <4392> ＦＩＧ 429 +80（ +22.9%）
3位 <9425> ＲｅＹｕｕ 433 +80（ +22.7%）
4位 <7162> アストマクス 458 +80（ +21.2%）
5位 <3914> ＪＩＧＳＡＷ 2941 +500（ +20.5%）
6位 <7609> ダイトロン 3950 +570（ +16.9%）
7位 <3930> はてな 1033 +149（ +16.9%）
8位 <1615> 野村東証銀行 733 +100.0（ +15.8%）
9位 <9235> 売れるＧ 752 +100（ +15.3%）
10位 <1436> グリーンエナ 1350 +162（ +13.6%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6173> アクアライン 41.1 -7.9（ -16.1%）
2位 <2326> デジアーツ 4985 -955（ -16.1%）
3位 <338A> ゼンムテック 2389 -441（ -15.6%）
4位 <9768> いであ 3115 -495（ -13.7%）
5位 <6841> 横河電 5280 -454（ -7.9%）
6位 <6809> ＴＯＡ 1640 -140（ -7.9%）
7位 <7898> ウッドワン 930 -69（ -6.9%）
8位 <6551> ツナグＧＨＤ 600 -44（ -6.8%）
9位 <5187> クリエート 1122 -80（ -6.7%）
10位 <4582> シンバイオ 87.9 -5.1（ -5.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <285A> キオクシア 44650 +1240（ +2.9%）
2位 <4151> 協和キリン 2460 +66.5（ +2.8%）
3位 <4042> 東ソー 2759.9 +46.9（ +1.7%）
4位 <4062> イビデン 16610 +235（ +1.4%）
5位 <5333> ＮＧＫ 5399 +54（ +1.0%）
6位 <6723> ルネサス 3657.6 +34.6（ +1.0%）
7位 <8053> 住友商 7470 +70（ +0.9%）
8位 <7453> 良品計画 3685 +31.0（ +0.8%）
9位 <6758> ソニーＧ 3155.7 +25.7（ +0.8%）
10位 <6367> ダイキン 25000 +200（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6841> 横河電 5280 -454（ -7.9%）
2位 <3436> ＳＵＭＣＯ 2958 -75.0（ -2.5%）
3位 <2802> 味の素 4850 -108（ -2.2%）
4位 <4751> サイバー 1220.1 -21.4（ -1.7%）
5位 <5706> 三井金属 47400 -660（ -1.4%）
6位 <5019> 出光興産 1358 -12.0（ -0.9%）
7位 <7211> 三菱自 308.3 -1.7（ -0.5%）
8位 <6981> 村田製 5620 -28（ -0.5%）
9位 <3092> ＺＯＺＯ 1007.6 -4.9（ -0.5%）
10位 <6503> 三菱電 6418 -30（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の7日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8005> スクロール 1597 +300（ +23.1%）
2位 <4392> ＦＩＧ 429 +80（ +22.9%）
3位 <9425> ＲｅＹｕｕ 433 +80（ +22.7%）
4位 <7162> アストマクス 458 +80（ +21.2%）
5位 <3914> ＪＩＧＳＡＷ 2941 +500（ +20.5%）
6位 <7609> ダイトロン 3950 +570（ +16.9%）
7位 <3930> はてな 1033 +149（ +16.9%）
8位 <1615> 野村東証銀行 733 +100.0（ +15.8%）
9位 <9235> 売れるＧ 752 +100（ +15.3%）
10位 <1436> グリーンエナ 1350 +162（ +13.6%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6173> アクアライン 41.1 -7.9（ -16.1%）
2位 <2326> デジアーツ 4985 -955（ -16.1%）
3位 <338A> ゼンムテック 2389 -441（ -15.6%）
4位 <9768> いであ 3115 -495（ -13.7%）
5位 <6841> 横河電 5280 -454（ -7.9%）
6位 <6809> ＴＯＡ 1640 -140（ -7.9%）
7位 <7898> ウッドワン 930 -69（ -6.9%）
8位 <6551> ツナグＧＨＤ 600 -44（ -6.8%）
9位 <5187> クリエート 1122 -80（ -6.7%）
10位 <4582> シンバイオ 87.9 -5.1（ -5.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <285A> キオクシア 44650 +1240（ +2.9%）
2位 <4151> 協和キリン 2460 +66.5（ +2.8%）
3位 <4042> 東ソー 2759.9 +46.9（ +1.7%）
4位 <4062> イビデン 16610 +235（ +1.4%）
5位 <5333> ＮＧＫ 5399 +54（ +1.0%）
6位 <6723> ルネサス 3657.6 +34.6（ +1.0%）
7位 <8053> 住友商 7470 +70（ +0.9%）
8位 <7453> 良品計画 3685 +31.0（ +0.8%）
9位 <6758> ソニーＧ 3155.7 +25.7（ +0.8%）
10位 <6367> ダイキン 25000 +200（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6841> 横河電 5280 -454（ -7.9%）
2位 <3436> ＳＵＭＣＯ 2958 -75.0（ -2.5%）
3位 <2802> 味の素 4850 -108（ -2.2%）
4位 <4751> サイバー 1220.1 -21.4（ -1.7%）
5位 <5706> 三井金属 47400 -660（ -1.4%）
6位 <5019> 出光興産 1358 -12.0（ -0.9%）
7位 <7211> 三菱自 308.3 -1.7（ -0.5%）
8位 <6981> 村田製 5620 -28（ -0.5%）
9位 <3092> ＺＯＺＯ 1007.6 -4.9（ -0.5%）
10位 <6503> 三菱電 6418 -30（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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