　5月7日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは285銘柄。東証終値比で上昇は139銘柄、下落は120銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は71銘柄。うち値上がりが36銘柄、値下がりは29銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は90円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の7日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8005>　スクロール　　　　 1597　 +300（ +23.1%）
2位 <4392>　ＦＩＧ　　　　　　　429　　+80（ +22.9%）
3位 <9425>　ＲｅＹｕｕ　　　　　433　　+80（ +22.7%）
4位 <7162>　アストマクス　　　　458　　+80（ +21.2%）
5位 <3914>　ＪＩＧＳＡＷ　　　 2941　 +500（ +20.5%）
6位 <7609>　ダイトロン　　　　 3950　 +570（ +16.9%）
7位 <3930>　はてな　　　　　　 1033　 +149（ +16.9%）
8位 <1615>　野村東証銀行　　　　733 +100.0（ +15.8%）
9位 <9235>　売れるＧ　　　　　　752　 +100（ +15.3%）
10位 <1436>　グリーンエナ　　　 1350　 +162（ +13.6%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6173>　アクアライン　　　 41.1　 -7.9（ -16.1%）
2位 <2326>　デジアーツ　　　　 4985　 -955（ -16.1%）
3位 <338A>　ゼンムテック　　　 2389　 -441（ -15.6%）
4位 <9768>　いであ　　　　　　 3115　 -495（ -13.7%）
5位 <6841>　横河電　　　　　　 5280　 -454（　-7.9%）
6位 <6809>　ＴＯＡ　　　　　　 1640　 -140（　-7.9%）
7位 <7898>　ウッドワン　　　　　930　　-69（　-6.9%）
8位 <6551>　ツナグＧＨＤ　　　　600　　-44（　-6.8%）
9位 <5187>　クリエート　　　　 1122　　-80（　-6.7%）
10位 <4582>　シンバイオ　　　　 87.9　 -5.1（　-5.5%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <285A>　キオクシア　　　　44650　+1240（　+2.9%）
2位 <4151>　協和キリン　　　　 2460　+66.5（　+2.8%）
3位 <4042>　東ソー　　　　　 2759.9　+46.9（　+1.7%）
4位 <4062>　イビデン　　　　　16610　 +235（　+1.4%）
5位 <5333>　ＮＧＫ　　　　　　 5399　　+54（　+1.0%）
6位 <6723>　ルネサス　　　　 3657.6　+34.6（　+1.0%）
7位 <8053>　住友商　　　　　　 7470　　+70（　+0.9%）
8位 <7453>　良品計画　　　　　 3685　+31.0（　+0.8%）
9位 <6758>　ソニーＧ　　　　 3155.7　+25.7（　+0.8%）
10位 <6367>　ダイキン　　　　　25000　 +200（　+0.8%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6841>　横河電　　　　　　 5280　 -454（　-7.9%）
2位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 2958　-75.0（　-2.5%）
3位 <2802>　味の素　　　　　　 4850　 -108（　-2.2%）
4位 <4751>　サイバー　　　　 1220.1　-21.4（　-1.7%）
5位 <5706>　三井金属　　　　　47400　 -660（　-1.4%）
6位 <5019>　出光興産　　　　　 1358　-12.0（　-0.9%）
7位 <7211>　三菱自　　　　　　308.3　 -1.7（　-0.5%）
8位 <6981>　村田製　　　　　　 5620　　-28（　-0.5%）
9位 <3092>　ＺＯＺＯ　　　　 1007.6　 -4.9（　-0.5%）
10位 <6503>　三菱電　　　　　　 6418　　-30（　-0.5%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース