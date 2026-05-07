価格は据え置きでボリュームアップ。ローソンストア100「デカ盛りチャレンジ」が5月13日より開催
【ローソンストア100「デカ盛りチャレンジ」】 第1弾：5月13日～5月19日 第2弾：5月20日～5月26日
ローソンストア100は、キャンペーン「デカ盛りチャレンジ」を5月13日より開催する。開催期間は第1弾が5月19日まで、第2弾が5月26日までとなっている。
「デカ盛りチャレンジ」ではお弁当や人気のおにぎり、パン、デザートなどを、価格据え置きでの増量や、デカ盛りサイズの商品として登場する。
第1弾では「ダブルロースカツカレー」、「ばくだんおにぎり和風ツナマヨ」、「トリプルたまごサンド」などがラインナップ。第2弾では「ばくだんおにぎり 直火で炙った焼豚」、「トリプルメンチカツサンド」、「ロ――――ルケーキ りんご＆カスタード」などの販売を予定している。
ローソンストア100「デカ盛りチャレンジ」【第1弾】5月13日～5月19日
ダブルロースカツカレー 価格：538円
ばくだんおにぎり和風ツナマヨ 価格：157円
トリプルたまごサンド 価格：289円
ローソンストア100「デカ盛りチャレンジ」【第2弾】5月20日～5月26日
ばくだんおにぎり 直火で炙った焼豚 価格：162円
トリプルメンチカツサンド 価格：298円
ロ――――ルケーキ りんご＆カスタード 価格：171円
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