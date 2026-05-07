ローソンストア100は、キャンペーン「デカ盛りチャレンジ」を5月13日より開催する。開催期間は第1弾が5月19日まで、第2弾が5月26日までとなっている。

「デカ盛りチャレンジ」ではお弁当や人気のおにぎり、パン、デザートなどを、価格据え置きでの増量や、デカ盛りサイズの商品として登場する。

第1弾では「ダブルロースカツカレー」、「ばくだんおにぎり和風ツナマヨ」、「トリプルたまごサンド」などがラインナップ。第2弾では「ばくだんおにぎり 直火で炙った焼豚」、「トリプルメンチカツサンド」、「ロ――――ルケーキ りんご＆カスタード」などの販売を予定している。

ローソンストア100「デカ盛りチャレンジ」【第1弾】5月13日～5月19日

ダブルロースカツカレー 価格：538円

ばくだんおにぎり和風ツナマヨ 価格：157円

トリプルたまごサンド 価格：289円

ローソンストア100「デカ盛りチャレンジ」【第2弾】5月20日～5月26日

ばくだんおにぎり 直火で炙った焼豚 価格：162円

トリプルメンチカツサンド 価格：298円

ロ――――ルケーキ りんご＆カスタード 価格：171円

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