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ABEMAは、5月28日から31日の4日間にかけて愛知県・岐阜県で開催される、「FIA世界ラリー選手権(WRC)フォーラムエイト・ラリージャパン2026」を無料生中継する。さらに、5月25日～5月31日の7日間にわたり、24時間いつでも無料で視聴可能な特別編成「ラリージャパンチャンネル」を期間限定で開設する。

WRCは、FIA(国際自動車連盟)が統括するモータースポーツの世界選手権のひとつで、市販車ベースのマシンで区間タイムを競う「スペシャルステージ(SS)」によって構成される世界最高峰のスプリントラリー。

2026年シーズンは、唯一の日本人ドライバーであるTOYOTA GAZOO Racing World Rally Teamの勝田貴元選手が、第3戦の「サファリ・ラリー・ケニア」で日本人として34年ぶりとなる歴史的初優勝を果たした。

続く第4戦「クロアチア・ラリー」でも優勝を飾り、日本人ドライバー史上初となるWRC2連勝を達成。一時はポイントリーダーに躍り出るという快挙を成し遂げた。

直近の第5戦「ラリー・イスラス・カナリアス」では惜しくも3連勝とはならなかったものの、現在も首位と僅差のランキング2位につけており、年間王者の獲得に注目が集まっている。

日本で行なわれるフォーラムエイト・ラリージャパン2026は、2026年シーズンの第7戦として5月28日より開催。5年連続で愛知・岐阜での開催となる。

「体感するラリー」をコンセプトに実施され、初めて名古屋市内でオープニングセレモニーが開催。新コースとして豊田市の「藤岡スーパースペシャルステージ(SSS)」と「足助スペシャルステージ(SS)」が追加。合計10カ所のステージで争われ、全SSの積算タイムで勝敗を決定。最終日には豊田スタジアムでセレモニアルフィニッシュが行なわれる。

ABEMAでは、このフォーラムエイト・ラリージャパン2026のスペシャルステージを無料生中継。期間限定のラリージャパンチャンネルでは、生中継に加えて、ラリーの基礎知識や観戦の注目ポイントを紹介する特別番組などを多数配信予定。現地からのリポートやスタジオ中継には、昨年に引き続きABEMAモータースポーツ放送ではお馴染みメンバーや各界を代表する豪華ゲストらも出演予定。