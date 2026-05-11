「人生で一番美味しい」初来日のアメリカ人夫婦が日本の焼き鳥に大興奮！絶賛した“意外な部位”とは
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「イチマルク │ FREE RIDE」が「【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた」を公開。YouTuberのJukiaが、新婚旅行で初来日したアメリカ人夫婦を高円寺へ案内し、ヴィンテージショップや神社、本格的な焼き鳥を堪能する様子が収められている。
日本に到着したばかりの外国人に声をかけ、無料で観光案内と送迎を行う同チャンネル。今回はアリゾナ州からハネムーンで訪れたというアメリカ人男女を乗せ、ディープな街・高円寺へ向かった。「観光地じゃない場所に行きたい」という二人のリクエストに応え、まずはヴィンテージショップへ。男性は1981年のローリング・ストーンズのツアーTシャツを発見し、「これ以上どこも連れてかなくて平気だよ」と即決で購入した。続いて日本唯一の気象神社を訪れ、手水舎での清め方や、二礼二拍手一礼の作法を体験。「1000年前からあるんだって！」というJukiaの説明に、二人は日本の深い歴史と伝統文化に感銘を受けた様子を見せた。
その後、一行は焼き鳥店「どろ山」へ向かう道中で、女性が昨年10月に胃の大手術を受けていたことを告白。来日3週間前に体調が悪化し、旅行はキャンセル寸前だったという。しかし、5日前に突然回復したといい、奇跡的なタイミングで念願の日本旅行が叶ったことを喜んだ。店に到着し様々な部位を味わう中、特に二人を驚かせたのがレバーだった。男性は一口食べると「何これ？！」「人生で一番美味しいレバーなんだよ」と目を丸くして大絶賛。女性も「こういう食感初めて食べたけど、めっちゃ美味しい！」と笑顔を弾かせた。さらに「ソルテッドトマトサワー」を飲むと、真っ赤な見た目に驚きつつも「頭おかしくなるくらい美味しいよ」と、予想外の味わいに感嘆の声を上げた。
動画の終盤、食事代までご馳走になった彼らは、教わったばかりの「ごちそうさま」という言葉で店を後にした。二人はホテルまで送り届けてもらい、「電車でただホテルに行くより何倍も充実してたね」「最高な夢の時間だった」とJukiaの完璧なおもてなしに深く感謝。単なる観光にとどまらない、心温まる異文化交流の模様が垣間見える動画となっている。
日本に到着したばかりの外国人に声をかけ、無料で観光案内と送迎を行う同チャンネル。今回はアリゾナ州からハネムーンで訪れたというアメリカ人男女を乗せ、ディープな街・高円寺へ向かった。「観光地じゃない場所に行きたい」という二人のリクエストに応え、まずはヴィンテージショップへ。男性は1981年のローリング・ストーンズのツアーTシャツを発見し、「これ以上どこも連れてかなくて平気だよ」と即決で購入した。続いて日本唯一の気象神社を訪れ、手水舎での清め方や、二礼二拍手一礼の作法を体験。「1000年前からあるんだって！」というJukiaの説明に、二人は日本の深い歴史と伝統文化に感銘を受けた様子を見せた。
その後、一行は焼き鳥店「どろ山」へ向かう道中で、女性が昨年10月に胃の大手術を受けていたことを告白。来日3週間前に体調が悪化し、旅行はキャンセル寸前だったという。しかし、5日前に突然回復したといい、奇跡的なタイミングで念願の日本旅行が叶ったことを喜んだ。店に到着し様々な部位を味わう中、特に二人を驚かせたのがレバーだった。男性は一口食べると「何これ？！」「人生で一番美味しいレバーなんだよ」と目を丸くして大絶賛。女性も「こういう食感初めて食べたけど、めっちゃ美味しい！」と笑顔を弾かせた。さらに「ソルテッドトマトサワー」を飲むと、真っ赤な見た目に驚きつつも「頭おかしくなるくらい美味しいよ」と、予想外の味わいに感嘆の声を上げた。
動画の終盤、食事代までご馳走になった彼らは、教わったばかりの「ごちそうさま」という言葉で店を後にした。二人はホテルまで送り届けてもらい、「電車でただホテルに行くより何倍も充実してたね」「最高な夢の時間だった」とJukiaの完璧なおもてなしに深く感謝。単なる観光にとどまらない、心温まる異文化交流の模様が垣間見える動画となっている。
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チャンネル情報
【FREE RIDE】空港に着いたばかりの外国人の方を車でおもてなししているチャンネルです。 Picking up people from all over the world at the airport and give them a free tour in Tokyo
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