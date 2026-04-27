株洲千家蛋種養殖専業合作社で卵をケースに詰めるスタッフ。（４月１５日撮影、長沙＝新華社記者／陳思汗）【新華社株洲4月27日】中国湖南省株洲市淥口（ろくこう）区の古岳峰鎮は同省東部に広がる丘陵地帯の中心部に位置し、古くから地鶏の放し飼いが行われてきた。地元政府はここ数年、地域の特性を生かし、農家が生産する地鶏卵の標準化とブランド化を一元的に管理。株洲千家蛋種養殖専業合作社（協同組合）を設立し、