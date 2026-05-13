世代を超えて愛され続ける多田ヒロシ氏の名作絵本が、「niko and …」とのスペシャルコラボとして登場♡『おんなじ おんなじ』や『はんぶんこ』など全8作品の世界観を落とし込んだ、遊び心たっぷりのアイテムが2026年5月13日（水）より発売されます。どこか懐かしく、思わず笑顔になるデザインは、大人も日常で使いやすいのが魅力。親子リンクも楽しめるラインアップに注目です♪ 絵本の世界をそのまま雑貨に♡