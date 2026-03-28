Image: CONFIDENCE STUDIO こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。みんなキャップをオシャレに着こなしているけど、自分にはなんだか似合わない……。というか合うサイズがないんだよな……。という人も、あきらめるのは「J-FIT ACTIVE LOW」を試してからでも遅くはないかも。日本人の骨格に合う独自設計でキレイなシルエットを実現し、さらに特大まで