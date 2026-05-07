ローソンストア100「デカ盛りチャレンジ」開催 驚きの長さの「ロ――――ルケーキ」ばくだんサイズ「直巻おにぎり」など
【モデルプレス＝2026/05/07】ローソンストア100では、5月13日から26日までの2週間、価格は据え置きでボリュームアップした商品などを展開する「デカ盛りチャレンジ」を開催する。
【写真】ローソンストア100、お腹も心も満たすデカ盛り商品勢ぞろい
今回のデカ盛りチャレンジでは、お弁当や人気のおにぎり、パン、デザートなどを、お値段据え置きでの増量や、デカ盛りサイズの商品として登場。手にとった瞬間の驚きと、食べた後の満足感を追求したラインナップを届ける。（modelpress編集部）
人気の「ロースカツカレー」を値段そのままでボリュームアップ。ロースカツを通常の2倍乗せた、圧倒的な食べ応えの自信作となっている。
定番の「直巻おにぎり 具しっかり和風ツナマヨ」が、価格据え置きで「ばくだんサイズ」に進化。中具もしっかり入った、重量感あふれる満足度の高いおにぎりとなっている。
人気のたまごサンドを1組増量し、3組入になった特別仕様。シェアして食べるのはもちろん、たまごを存分に味わいたい方におすすめの、ずっしりとした重みのトリプルサンドとなっている。
人気の「直火で炙った焼豚おにぎり」が値段そのままにサイズアップ。ガッツリ食べたいにもぴったりの食べ応えとなっている。
食べ応えのあるのメンチカツサンドを1組増量してトリプル仕様にしたメンチカツサンド。おトクに満腹になれる、コスパ抜群のサンドイッチとなっている。
驚きの長さながら、食べやすいカット済みのロールケーキ。大満足の「9枚入り」で、シェアして食べるのにも、ご褒美として独り占めするのにも最適なスイーツとなっている。
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【写真】ローソンストア100、お腹も心も満たすデカ盛り商品勢ぞろい
◆ローソンストア100「デカ盛りチャレンジ」開催
今回のデカ盛りチャレンジでは、お弁当や人気のおにぎり、パン、デザートなどを、お値段据え置きでの増量や、デカ盛りサイズの商品として登場。手にとった瞬間の驚きと、食べた後の満足感を追求したラインナップを届ける。（modelpress編集部）
◆ダブルロースカツカレー
人気の「ロースカツカレー」を値段そのままでボリュームアップ。ロースカツを通常の2倍乗せた、圧倒的な食べ応えの自信作となっている。
◆ばくだんおにぎり和風ツナマヨ
定番の「直巻おにぎり 具しっかり和風ツナマヨ」が、価格据え置きで「ばくだんサイズ」に進化。中具もしっかり入った、重量感あふれる満足度の高いおにぎりとなっている。
◆トリプルたまごサンド
人気のたまごサンドを1組増量し、3組入になった特別仕様。シェアして食べるのはもちろん、たまごを存分に味わいたい方におすすめの、ずっしりとした重みのトリプルサンドとなっている。
◆ばくだんおにぎり 直火で炙った焼豚
人気の「直火で炙った焼豚おにぎり」が値段そのままにサイズアップ。ガッツリ食べたいにもぴったりの食べ応えとなっている。
◆トリプルメンチカツサンド
食べ応えのあるのメンチカツサンドを1組増量してトリプル仕様にしたメンチカツサンド。おトクに満腹になれる、コスパ抜群のサンドイッチとなっている。
◆ロ――――ルケーキ りんご＆カスタード
驚きの長さながら、食べやすいカット済みのロールケーキ。大満足の「9枚入り」で、シェアして食べるのにも、ご褒美として独り占めするのにも最適なスイーツとなっている。
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