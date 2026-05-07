「夏に移籍する可能性があるのは周知の事実だ」欧州名門で冷遇される日本人MF、現地メディアが“序列低下”に見解「意欲的な選手を優先的に起用している」

「夏に移籍する可能性があるのは周知の事実だ」欧州名門で冷遇される日本人MF、現地メディアが“序列低下”に見解「意欲的な選手を優先的に起用している」