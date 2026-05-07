【「STRANGER THAN HEAVEN」世界最速インタビュー】 5月7日20時 配信開始予定

セガは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC（Steam）用アクションアドベンチャー「STRANGER THAN HEAVEN（ストレンジャー ザン ヘブン）」について、世界最速インタビューを5月7日20時よりYouTubeとニコニコ生放送にて配信する。

あわせて1stトレーラーと公式サイトが公開されている。本作は近代日本の5つの時代と街を舞台に、50年間の戦いの物語を描くという「龍が如くスタジオ」最新作。1915年の福岡県小倉、1929年の広島県呉、1943年大阪府ミナミ、1951年静岡県熱海、1965年東京都新宿と、実在した日本の街をモチーフとしている。

公式サイトでは「神室町天下一通り」の街並みも確認できる。配信でどんな要素が公開されるのかに期待が集まる。

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【『STRANGER THAN HEAVEN』徹底掘り下げインタビュー】【『STRANGER THAN HEAVEN』1stトレーラー】

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