NARSサマーコレクション2026♡マラケシュ着想の艶リップ登場

異国の風を感じるようなメイクで、夏の気分をぐっと高めてみませんか？NARSのサマーコレクションは、マラケシュの情熱的な風景からインスパイア。テラコッタの街並みや煌めくモザイクのように、深みとツヤを兼ね備えたリップアイテムが登場します♡ひと塗りで表情に華やぎを添え、旅するような高揚感を楽しめるラインナップです。

旅気分を楽しむ限定コレクション



今回のコレクションは全2アイテム3種で展開。2026年6月12日（金）より一部数量限定発売となります。異国情緒あふれるカラーと質感は、日常のメイクに新鮮なアクセントをプラス。

軽やかなバームでナチュラルに仕上げるもよし、リップスティックで主役級の存在感を楽しむもよし。気分やシーンに合わせて選べるのも魅力です♪

グッチ ビューティの新作ウォーター ティントで叶える上品ツヤリップ

透け感ツヤが魅力のリップバーム

NARS アフターグロー リップバーム N



価格：4,180円（税込）／限定2色

とろけるようなテクスチャーで、唇にうるおいとツヤを与える人気リップバーム。マラケシュの陽光を思わせるシアーな発色は、ナチュラルなのに印象的。

シアーブルーの透明感とブロンズの温もりを感じるカラーが、唇にさりげないニュアンスをプラスします。軽やかな使い心地で、デイリーにも取り入れやすい一本です。

スパイシーカラーの主役リップ

NARS エクスプリシット リップスティック



価格：5,500円（税込）／新1色

マラケシュのスパイスを思わせる大胆なカラーが魅力のリップスティック。クリーミーでリュクスな質感が唇にフィットし、ひと塗りで洗練された印象へ導きます。先端の形状で輪郭も描きやすく、美しい仕上がりに。

保湿成分を配合したコンフォート処方で、乾燥しがちな夏の唇もなめらかに整えます。

¹カニナバラ果実油（保湿成分）²ヒアルロン酸Na（保湿成分）

夏は“旅するリップ”で印象チェンジ♡

NARSのサマーコレクションは、ただのメイクではなく“旅するような体験”を叶えてくれる特別な存在。ひと塗りで異国の空気を感じるリップは、この夏の気分をぐっと高めてくれます♡

数量限定だからこそ、気になるカラーは早めのチェックがおすすめ。新しい自分に出会うような、心ときめく夏メイクを楽しんでみてください。