田原俊彦が通算82枚目になるニューシングルのタイトル、およびジャケットビジュアルを発表した。

ニューシングルのタイトルは「ナニコレ最高!!!」。なんとも意表を付いたタイトルだが、今年2月に開催された記者会見で発表された今年の全国ツアータイトル＜DANCE with KING of IDOL 2026〜パーティーはこれからだ！〜＞からの延長線上にあるものと言える。楽曲は音楽制作チーム”MISSING Sound Tracks”(Tomotaka SEKIYA, YUKI KANESAKA, Kentarou Kawai)と作詞家・真間稜が提供した。

▲「ナニコレ最高!!!」ジャケット

同時に公開されたジャケットビジュアルは、カラフルでファッショナブルなジオメトリック・パターンの中にシャープな衣装に身を包んだ田原がいるというもの。ここ最近の田原のビジュアルイメージが更に洗練されたまとまりを見せ、写真の中の横顔の田原の笑い皺までグルーヴを感じさせてくれる仕上がりになっている。

また同時に、千葉・大阪・名古屋で開催されるリリース記念フリーイベントも開催されることが決定した。日時・会場以外の詳細は追って発表となる。

CDの予約受付は全国主要CDショップ、WEB サイトにて5月6日よりスタート。UNIVERSAL MUSIC STOREでは、アクリルスタンド、大型缶バッジ、クリアポスター、そしてトシちゃんとZoomで話せる「Zoom deでいと」の参加抽選権&ポストカード付きのCDも用意されている。

田原俊彦は今作をひっさげ、全国18箇所をまわるツアーを7月23日(木)埼玉県・川口総合文化センター・リリア フカガワみらいホールよりスタート。東京公演は、9月23日(水･祝)に渋谷NHKホールで開催される。

■ニューシングル「ナニコレ最高!!!」

2026年6月17日(水)発売

UNIVERSAL MUSIC STORE予約 https://store.universal-music.co.jp/collections/tahara-toshihiko?filter.v.m.PIM2.RELEASE_DATE=2025-06-17&tab=products 【初回盤】CD+DVD

UICZ-9252 定価 \2,400（本体価格 \2,182 税率10%） CD

1 ナニコレ最高!!!

作詞：MISSING Sound Tracks/真間稜 作編曲：MISSING Sound Tracks

2 恋のミラージュ

作詞曲：MISSING Sound Tracks 編曲：MISSING Sound Tracks

3 ナニコレ最高!!!（INST）

4 恋のミラージュ （INST） DVD

「ナニコレ最高!!! 」Music Video 【通常盤】CD

UICZ-5175 定価 \1,400（本体価格 \1,273 税率10%）

1 ナニコレ最高!!!

2 恋のミラージュ

3 ナニコレ最高!!!（INST）

4 恋のミラージュ （INST）