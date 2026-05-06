BIRKENSTOCK×EDIFICE限定モデル登場♡春夏に映える上品サンダル

春夏の足元を軽やかに、そして上品に仕上げたい方に注目のニュース♡「BIRKENSTOCK」と「EDIFICE」から、洗練されたエクスクルーシブモデル2型が登場します。ニュアンスカラーとミニマルなデザインが魅力の今回のコレクションは、大人の抜け感スタイルにぴったり。快適さと美しさを兼ね備えた一足で、これからの季節のコーデを格上げしてみませんか♪

ミニマルで美しいSYLT

BIRKENSTOCKの初代モデルMADRIDのスタイルを踏襲した「SYLT」は、ワンストラップのシンプルなデザインが魅力。シャープなシルエットに、サイドから見えるコルクがほどよい抜け感をプラスします。

SYLT



価格：18,700円（税込）

面ファスナー仕様で着脱しやすく、フィット感の調整もスムーズ。控えめなロゴ刻印がクリーンな印象を演出し、カジュアルにもきれいめにもマッチする万能な一足です。

素材：アッパー 天然皮革、フットベッドライニング 天然皮革、アウトソール EVA

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上品な抜け感SOLANA

クラシックなスリップオンをベースに再構築された「SOLANA」は、柔らかなスエード素材とミニマルなフォルムが特徴。ユーティリティな雰囲気に、さりげないエレガンスを添えたデザインが魅力です。

SOLANA



価格：22,000円（税込）

構造美と快適さを両立し、デイリーからお出かけまで幅広く活躍。足元に取り入れるだけで、コーディネート全体が洗練された印象に仕上がります。

素材：アッパー 天然皮革、フットベッドライニング 天然皮革、アウトソール EVA

販売情報とチェックポイント

予約開始は2026年4月24日（金）10:00よりECサイトにてスタート。一般発売は6月上旬予定です。

数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめ。春夏のスタイリングに取り入れやすいカラーとデザインで、長く愛用できる一足です。

展開店舗：ÉDIFICE各店／ベイクルーズECサイト／BIRKENSTOCK直営店およびECサイト

春夏コーデを格上げする一足♡

快適な履き心地と洗練されたデザインを兼ね備えたBIRKENSTOCK×EDIFICEの限定モデル。

シンプルながらも存在感のある一足は、毎日のコーディネートに自然と馴染みつつ、さりげないおしゃれを演出してくれます♡

この春夏は、足元から大人の余裕を感じさせるスタイルを楽しんでみてはいかがでしょうか♪