明日の『風、薫る』“りん”見上愛、“シマケン”佐野晶哉の仕事と夢を知る
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第6週「天泣（てんきゅう）の教室」（第29回）が5月7日に放送される。
【写真】実家で縁談が進んでいた多江（生田絵梨花）『風、薫る』第29回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第29回あらすじ
環（英茉）へのお土産を探していたりんは偶然シマケン（佐野晶哉）と再会。そこでりんは、シマケンの今の仕事と夢を知ることに。
一方、実家で縁談が進んでいることから、多江（生田絵梨花）は悩みを抱えていた。そんなある夜、異変が起きる…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】実家で縁談が進んでいた多江（生田絵梨花）『風、薫る』第29回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第29回あらすじ
環（英茉）へのお土産を探していたりんは偶然シマケン（佐野晶哉）と再会。そこでりんは、シマケンの今の仕事と夢を知ることに。
一方、実家で縁談が進んでいることから、多江（生田絵梨花）は悩みを抱えていた。そんなある夜、異変が起きる…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。