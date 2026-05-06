米「RotoWear」社が販売開始

ブルージェイズ・岡本和真内野手の“新グッズ”が話題を呼んでいる。スポーツを題材としたTシャツを手がける米「RotoWear」社は4日（日本時間5日）、公式X（旧ツイッター）を更新。岡本のオリジナルTシャツの販売を開始したことを発表した。しかし、「全然似てない」とファンからツッコミを受けている。

同社が販売を開始したのが「ケサディーヤ・パワー Tシャツ」。商品説明には「カズマ・オカモトが試合前にケサディーヤを口にすれば、彼は打席で（相手を）食い尽くす」と綴られ、価格は30ドル（約4700円）となっている。

ケサディーヤとはメキシコの伝統料理のこと。なぜグッズ化されたのか。2日（同3日）のツインズ戦で岡本が移籍後初となる1試合2本塁打を放った。その後にも特大飛球を飛ばしたが惜しくも届かず。すると、ナインが“力が足りない”とばかりに指摘するシーンがあった。岡本は試合後、「試合前にケサディーヤを食べていなかったので、その分（3本目が）届かなかったのかなと思います」と話していた。

同社は球界のトレンドなどをいち早く察知し、すぐに商品化することでも知られる。岡本のバットが好調とあって、今回もグッズを作成したようだ。日本人選手では大谷翔平投手のTシャツが大量に作られており、山本由伸投手や村上宗隆内野手も4月に製作されている。

ブルージェイズカラーの水色基調のTシャツに、ケサディーヤを持った岡本が描かれており、親しみやすいデザインはファンに好評。つぶらな瞳の可愛らしいイラストに「にてないwwwwこんなに目キラキラしてないw」「かわいい〜ほしい」「OMG これはめっちゃ欲しいぞ」「OMG これが大好きだ」「目がキラキラ過ぎてオカモンばりに可愛いことになってる」「Cool」と反響が寄せられていた。（Full-Count編集部）