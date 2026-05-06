スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「新生活、朝ごはんどうしてる？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「新生活、朝ごはんどうしてる？」

・「新生活、朝ごはんどうしてる？」の結果は…


・1位 食べる 70%
・2位 ほとんど食べない 15%
・3位 たまに食べる 13%
　
※小数点以下四捨五入

36,950票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

簡単朝ごはん！豆腐パンケーキとレンジで時短卵料理 by金丸 利恵さん


【材料】（2人分）

<豆腐パンケーキ>
  ホットケーキミックス 150g
  塩 ふたつまみ
  絹ごし豆腐 1/2丁
  牛乳 100ml
  サラダ油 大さじ 1
  バター 20g
  ハチミツ 適量
<スクランブルエッグ>
  卵 2個
  片栗粉 小さじ 1/2
  牛乳 大さじ 3
  塩コショウ 少々
  ケチャップ 大さじ 1
<生ハムサラダ>
  生ハム 4枚
  ベビーリーフ 1パック
  ドレッシング(お好みのもの) 適量

【作り方】

1、＜豆腐パンケーキ＞の絹ごし豆腐をボウルに入れ、泡立て器で粗く潰す。ホットケーキミックス、塩、牛乳を入れて、滑らかになるまで混ぜる。



2、フライパンにサラダ油を熱し、(1)を6等分にして弱火と中火の間で両面焼き色がつくまで焼く。

フライパンが小さい場合は、2回に分けて焼きましょう。



3、＜スクランブルエッグ＞の片栗粉と牛乳を耐熱ボウルに入れて混ぜ、片栗粉を溶かす。卵を割り入れ、塩コショウを加えて泡立て器で混ぜる。



4、ラップをかけ、電子レンジで1分加熱する。泡立て器で混ぜたらラップをして30秒〜1分加熱する。さらに泡立て器で混ぜてほぐし、器によそってケチャップをかける。



5、器に＜生ハムサラダ＞のベビーリーフを盛り、生ハムをのせてドレッシングをかける。



6、(5)の横に(4)を添える。器の手前に(2)を3枚並べてバターをのせ、ハチミツをかける。



【このレシピのポイント・コツ】

電子レンジは600Wを使用しています。

ハチミツはメープルシロップや、ホットケーキシロップ、ジャムなどにも代用できます。

(E・レシピ編集部)