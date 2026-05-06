「新生活、朝ごはんどうしてる？」＜回答数36,950票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第521回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「新生活、朝ごはんどうしてる？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「新生活、朝ごはんどうしてる？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
簡単朝ごはん！豆腐パンケーキとレンジで時短卵料理 by金丸 利恵さん
【材料】（2人分）
<豆腐パンケーキ>
ホットケーキミックス 150g
塩 ふたつまみ
絹ごし豆腐 1/2丁
牛乳 100ml
サラダ油 大さじ 1
バター 20g
ハチミツ 適量
<スクランブルエッグ>
卵 2個
片栗粉 小さじ 1/2
牛乳 大さじ 3
塩コショウ 少々
ケチャップ 大さじ 1
<生ハムサラダ>
生ハム 4枚
ベビーリーフ 1パック
ドレッシング(お好みのもの) 適量
【作り方】
1、＜豆腐パンケーキ＞の絹ごし豆腐をボウルに入れ、泡立て器で粗く潰す。ホットケーキミックス、塩、牛乳を入れて、滑らかになるまで混ぜる。
2、フライパンにサラダ油を熱し、(1)を6等分にして弱火と中火の間で両面焼き色がつくまで焼く。
フライパンが小さい場合は、2回に分けて焼きましょう。
3、＜スクランブルエッグ＞の片栗粉と牛乳を耐熱ボウルに入れて混ぜ、片栗粉を溶かす。卵を割り入れ、塩コショウを加えて泡立て器で混ぜる。
4、ラップをかけ、電子レンジで1分加熱する。泡立て器で混ぜたらラップをして30秒〜1分加熱する。さらに泡立て器で混ぜてほぐし、器によそってケチャップをかける。
5、器に＜生ハムサラダ＞のベビーリーフを盛り、生ハムをのせてドレッシングをかける。
6、(5)の横に(4)を添える。器の手前に(2)を3枚並べてバターをのせ、ハチミツをかける。
【このレシピのポイント・コツ】
電子レンジは600Wを使用しています。
ハチミツはメープルシロップや、ホットケーキシロップ、ジャムなどにも代用できます。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「新生活、朝ごはんどうしてる？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「新生活、朝ごはんどうしてる？」
・「新生活、朝ごはんどうしてる？」の結果は…
・1位 食べる 70%
・2位 ほとんど食べない 15%
・3位 たまに食べる 13%
※小数点以下四捨五入
36,950票
・2位 ほとんど食べない 15%
・3位 たまに食べる 13%
※小数点以下四捨五入
36,950票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
簡単朝ごはん！豆腐パンケーキとレンジで時短卵料理 by金丸 利恵さん
【材料】（2人分）
<豆腐パンケーキ>
ホットケーキミックス 150g
塩 ふたつまみ
絹ごし豆腐 1/2丁
牛乳 100ml
サラダ油 大さじ 1
バター 20g
ハチミツ 適量
<スクランブルエッグ>
卵 2個
片栗粉 小さじ 1/2
牛乳 大さじ 3
塩コショウ 少々
ケチャップ 大さじ 1
<生ハムサラダ>
生ハム 4枚
ベビーリーフ 1パック
ドレッシング(お好みのもの) 適量
【作り方】
1、＜豆腐パンケーキ＞の絹ごし豆腐をボウルに入れ、泡立て器で粗く潰す。ホットケーキミックス、塩、牛乳を入れて、滑らかになるまで混ぜる。
2、フライパンにサラダ油を熱し、(1)を6等分にして弱火と中火の間で両面焼き色がつくまで焼く。
フライパンが小さい場合は、2回に分けて焼きましょう。
3、＜スクランブルエッグ＞の片栗粉と牛乳を耐熱ボウルに入れて混ぜ、片栗粉を溶かす。卵を割り入れ、塩コショウを加えて泡立て器で混ぜる。
4、ラップをかけ、電子レンジで1分加熱する。泡立て器で混ぜたらラップをして30秒〜1分加熱する。さらに泡立て器で混ぜてほぐし、器によそってケチャップをかける。
5、器に＜生ハムサラダ＞のベビーリーフを盛り、生ハムをのせてドレッシングをかける。
6、(5)の横に(4)を添える。器の手前に(2)を3枚並べてバターをのせ、ハチミツをかける。
【このレシピのポイント・コツ】
電子レンジは600Wを使用しています。
ハチミツはメープルシロップや、ホットケーキシロップ、ジャムなどにも代用できます。
(E・レシピ編集部)