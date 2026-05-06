・「新生活、朝ごはんどうしてる？」の結果は…

・1位 食べる 70%

・2位 ほとんど食べない 15%

・3位 たまに食べる 13%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「新生活、朝ごはんどうしてる？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「新生活、朝ごはんどうしてる？」