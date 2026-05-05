「パチ７カップ＆デイリースポーツ杯・Ｆ２」（５日、京王閣）

五十嵐綾（２５）＝福島・１２１期・Ａ１＝が最終バック３番手からまくりを放ち快勝。４月の函館に続く、今年５回目の優勝を飾った。２着は宇佐見優介（福島）で福島ワンツー。８Ｒで行われたガールズ決勝は小林莉子（東京）が快勝し、７Ｒのチャレンジ決勝は秋山太洋（東京）がデビュー初優勝を飾った。

五十嵐がシリーズリーダーらしく、位置取りからシビアに勝ち切った。赤板でいったん先頭へ。打鐘で吉田昌司（茨城）−長井妙樹（東京）が仕掛けてくると、その後位に取り付き、最終バックから一気にスパート。最後はラインの宇佐見も振り切って「中団から前切りの作戦通り。結果的に良かった」と汗をぬぐった。

１月にＳ級から陥落したが、その後は力の違いを誇示するように、Ａ級１０場所でＶ５と荒稼ぎ。レインボーカップ（６月７日・久留米）出場を決め、７月からのＳ級復帰に合わせてＧ２・サマーナイトフェスティバル（７月１７〜２０日・高知）の出場資格も満たした。

「セッティングも含めて、そこにつながるようにやっています。今回の優勝も次につながるかな」。残り２カ月のＡ級生活も先を見据えつつ主役としての責務も果たす。