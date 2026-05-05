河北麻友子が自身のInstagramにて、TWICEのメンバー・MOMO（モモ）との2ショット写真を投稿した。

写真：黒髪に映えるコーラルピンクのリボンも素敵！河北麻友子のコーデ、神々しい美しさが話題となった、TWICEモモの姿も

■女神のMOMO＆天使の河北麻友子による美の共演

河北麻友子は、今年3月に韓国・聖水（ソンス）にて期間限定で開催された全13ブランドによる合同ポップアップストア『Beauty Wonderland by Rainmakers』に出席した際の思い出写真を公開。

写真1点目には、同ポップアップストアに参加した「Wonjungyo（ウォンジョンヨ）」のブランドミューズであるTWICE・MOMOとの2ショットを披露。ワンショルダー＆ショート丈の白タイトワンピでキメるMOMO、対して河北はボリュームたっぷりなコーラルピンクのふんわりワンピース姿で愛らしい姿に。

コメント欄には「推しと推しの2ショット！」「どっちもかわいくて憧れる」「ふたりともかわいい」「天使と女神！」といった2ショットに喜びの声が多くあがった。

なお、河北の投稿ではMOMOとの2ショットの他、藤井夏恋、なごみ、かわにしみき（みきぽん）との2ショット写真を見ることができる。