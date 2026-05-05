今年で55回目を迎えたRKK旗争奪選抜高校野球大会の決勝は、2度目の優勝を狙う有明と、春の県大会王者 九州学院が対戦しました。

【写真を見る】有明が東海大星翔・熊本工業・九州学院を撃破！ 8年ぶり2回目の優勝 第55回RKK旗高校野球

有明は初回、先頭の永田晴輝がライト前ヒットで出塁すると、すかさず盗塁。さらに三盗も決め、チャンスを演出します。

1人の走者を加えて、無死一塁・三塁。

3番の工 修哉（たくみ・しゅうや）がヒットで三塁走者を迎え入れます。

さらに、一死満塁から6番 高橋春喜が左中間へ、走者一掃のタイムリーツーベースを放ち3点を加えます。

対する九州学院は、四回にスクイズで1点を返しますが、その後は五回から登板した有明のエース・斉藤を前に得点を奪えず。

有明が8年ぶり2度目の優勝です。

＜試合結果＞有明5-1九州学院

有明のキャプテンに優勝インタビュー 夏の目標は？

有明 實田聡志主将（3年）「今大会、東海大星翔と熊本工業にコールドで勝って、決勝でも5点取れたので、夏にコールドゲームで勝てるようにしっかりやっていきたい」