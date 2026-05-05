元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が5日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、ネット上で賛否が起きている“すね毛論争”に私見を語った。

酷暑対策にハーフパンツをはく男性が増える中、ネット上には「すね毛が見えていて不快だ」などと嫌悪感を示す女性の声が紹介された。こうした声に対し、「女性だって好きな服を着られなくなるよ？オバサンは二の腕出すな！とか、大根足はミニ履くな！とか」といった反論も上がっているという。

他人のライフスタイルに干渉しがちな日本人らしい論議。北斗は「私は足を見ちゃう方ですね、どちらかというと。見ちゃうけど、毛深い人もいれば、男性の脱毛もはやっているので、ツルツルの人もいて、いいかなと」と話し、あまり気にしない様子だった。

自身の体について、ショックだった出来事があったばかりだという。「2日前に畑仕事をして、あまりに暑くて、半ズボンをはいたら、鏡に映った自分の膝を見た瞬間に、うわ、年取ったなと思った。膝って年齢が出るでしょう？」。MC垣花正から「それを見たから今、優しいコメントなんですね」と問われると、北斗は「そうそうそうそう」と告白。「正直、あんまりモジャモジャだと、うわあとか思っちゃうけど」と本音も漏らしていた。