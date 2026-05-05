【USJ ヨッシーの新グッズ】 5月5日 発売中

ペアキーチェーン（2,400円）

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのECサイトにて、ヨッシーの新グッズ2点が販売を開始している。

今回販売開始した製品はペアキーチェーン（2,400円）、ヘアクリップ（2,500円）の2点。ペアキーチェーンは緑色ヨッシーとピンク色ヨッシーのセットで、それぞれ走る姿の小さなフィギュアと「ヨッシー」のネームタグが付いている。カラビナで取り付けるもので、2つセットだ。ネームタグ部を含めた長さは約18センチとしている。

ヨッシーのヘアクリップはパーク来場登録が必要。アクリル樹脂製でサイズは約96（幅）×83（高さ）×57（奥行き）mmとなっており、写真からはラメが入ってキラキラと輝きそうな見た目を確認できる。比較的大型で、バンスクリップのように結んだ髪をまとめるのに適しているだろう。

ヘアクリップ（2,500円）

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