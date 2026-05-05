タレントの辻希美が4日に自身のアメブロを更新。週末に念願のラーメンを味わったことや、長男・青空（せいあ）くんの友人が自宅に宿泊した日の出来事を明かした。

【映像】辻希美、体調が悪い中作った長男のお弁当

この日、辻は「気づいたら土日blog上げ忘れていた」と切り出し、土曜日に「ずっと行ってみたかったヒカキンラーメン（みそきん）を食べに行って来ました」と報告。ラーメンの写真を公開し「想像していた以上に美味しくて食べた事の無いラーメンでヒカキンのラーメンへの想いが凄く感じる一杯でした」と絶賛した。

続けて、三男・幸空（こあ）くんも大喜びだったといい「帰って来てからヒカキンの絵を一生懸命描いてたよ」と、描かれた絵も披露。また、日曜日は「家でBBQしました」と明かし、BBQを楽しむ次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの姿を公開した。

さらに、同日に更新した別のブログでは「せいあの友達が泊まりに来て居てお昼はそぼろご飯と焼きそばを…」と青空くんの友人のために手料理を振る舞ったことを報告。「みんなコアと夢と本当に良く遊んでくれるから助かるし、高一男子と小さい2人の絡みは癒される」と述べ「賑やかで平和な休日でした」とつづり、ブログを締めくくった。