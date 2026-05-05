敵地エンゼルス戦

米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は4日（日本時間5日）、敵地エンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場し、4回にメジャートップに並ぶ14号2ランを放った。しかしその30分後、日本のファンからは、まさかのため息が漏れる“珍事が起きた”。

村上は2-0の4回1死一塁の第3打席、エンゼルス先発ソリアーノの98.1マイル（約157.9キロ）のストレートを強振。中越えに14号2ランを叩き込むと、その30分後、6回の第4打席では二塁打を放った。

MLB公式サイトのサラ・ラングス記者のXによると、1900年以降でメジャーデビューから長打が連続して本塁打となった最長記録は2016年の李大浩の10本。村上は14号でさらに更新していたが、メジャーデビューから35試合目で初めて二塁打を打ち、珍記録に終止符が打たれた。

X上の日本人ファンも反応。「ついに村上が二塁打を打ってしまったか…」「二塁打を打ったのに、非常に残念がられる男…村上宗隆」「とうとう村上二塁打」「本塁打以外の長打なしは14でストップか。ええことなんやけどもうちょっと記録更新して欲しかったな」などの声が寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）