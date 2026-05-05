「この人どこいる?」AmazonのCMでもお馴染みの女優、磐田ホームで超絶イケメンと…
ジュビロ磐田サポーターの女優・田中真琴さんの理想を“具現化”した画像が話題となっている。
AmazonプライムのCMでもお馴染みの田中さんは、5日にXのサッカー用アカウント(@mak0tter_soccer)を更新。「ヤマハデートしたいな、、、 ユニフォームの下フード付きパーカー合わせる人すき えーっと、この人どこいる?」と、AIで生成したカップル風の画像をアップした。ヤマハスタジアムのピッチを背景に、磐田のユニフォームを着た相手と寄り添った構図となっている。
ユーザーからは「Amazonではまだ購入できませんね!」「一瞬えっ!?ってなりました〜」「映えてる」「この男性が着てるユニカッコいい」といった声が送られた。
AmazonプライムのCMでもお馴染みの田中さんは、5日にXのサッカー用アカウント(@mak0tter_soccer)を更新。「ヤマハデートしたいな、、、 ユニフォームの下フード付きパーカー合わせる人すき えーっと、この人どこいる?」と、AIで生成したカップル風の画像をアップした。ヤマハスタジアムのピッチを背景に、磐田のユニフォームを着た相手と寄り添った構図となっている。
ヤマハデートしたいな、、、♡— 田中真琴サッカー用⚽️呟 (@mak0tter_soccer) May 5, 2026
ユニフォームの下フード付きパーカー合わせる人すき♡
えーっと、この人どこいる? pic.twitter.com/ntpToIAJbf
何かを大切にするという事は同時に自分の事も大切にする事だと思う。— 田中真琴 (@mak0tter) September 5, 2025
Amazon プライムの新CMに出演させて頂いてます。
普段からAmazon定期便と、 プライムの早い配達に頼ってる私にはぴったりなCMになってます!
すごく素敵なCMなので何度でも観てもらいたいです。#PR pic.twitter.com/E1oThIROvL