何かを大切にするという事は同時に自分の事も大切にする事だと思う。



Amazon プライムの新CMに出演させて頂いてます。

普段からAmazon定期便と、 プライムの早い配達に頼ってる私にはぴったりなCMになってます!

すごく素敵なCMなので何度でも観てもらいたいです。#PR pic.twitter.com/E1oThIROvL