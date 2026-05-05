春夏は「黒」より「この色」！【ZARA】40・50代が狙いたい！「ネイビートップス」

春夏コーデといえば白や明るいカラーに目が向きがちですが、その色と相性が良い「ネイビー」も注目したいカラーです。黒ほど重くならず、春夏らしい爽やかな印象を与えてくれます。そこで今回は【ZARA（ザラ）】から、ミドル世代に似合う「ネイビートップス」をご紹介。オフィスコーデにも使えるアイテムなので、ワードローブにあると重宝しそうです。

メタルモチーフがアクセントのシンプルT

【ZARA】「ヘビーコットンアップリケTシャツ」\2,390（税込・セール価格）

やや長めの袖丈のシンプルなTシャツに、ゴールドカラーのメタルモチーフがきらり。モチーフ部分はギャザーを寄せたデザインなので、シルエットにさりげない変化を加えてくれます。シンプルなワンツーでもしっかりサマ見えしそう！

大人女性のきれいめカジュアルに

【ZARA】「ショートスリーブニットジャケット」\4,390（税込）

今季もトレンドが続く、プレッピースタイルにぴったりなポロカーディガン。ニット素材ならではのやわらかな表情で、きちんと感を保ちながらも堅苦しくならない絶妙なバランスを演出できそう。コンパクトなシルエットなので、ボリューミーなワイドパンツやフレアスカートとの相性も抜群。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：まつもと りか

ファッション専門ライターとして約7年の経験を持つ。出産を機に自身が感じた体型やライフシーンの変化をきっかけに、同じ体験を持つ大人世代にヒントとなるファッション記事を日々追求する。