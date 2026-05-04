ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「ママのせいで水遊びできなかったね」なぜか私にだけ厳しい先生…夫… 「ママのせいで水遊びできなかったね」なぜか私にだけ厳しい先生…夫と保育士の秘密の関係に絶句 「ママのせいで水遊びできなかったね」なぜか私にだけ厳しい先生…夫と保育士の秘密の関係に絶句 2026年5月4日 22時0分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 保育園の先生に何度も嫌味を言われるまい。その理由が、実は夫にあったなんて…。娘の無邪気な一言がすべてを物語っていたのです。夫の日々の行動の背景にあったのは、思いもよらぬ関係だったのです。>>【まんが】まさか夫と保育士が!? シタ側の哀れな末路(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】まさか夫と保育士が!? シタ側の哀れな末路 3日以内のはずが…まだ振り込まれない？約束の100万円に不信感…夫に連絡を取らせ理由を聞くと【私が義妹と縁を切った理由 Vol.79】 「タダで新しいマンションゲット!? しかも毎月10万円くれる？」義母との同居条件が最高過ぎる！ でも…