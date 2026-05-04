【GW渋滞】九州エリアの高速道路 渋滞情報・事故情報（5月4日午後6時半現在）
九州の高速道路・交通情報と渋滞情報・基山PA付近方向：[上り] 山口方面渋滞長：5km ・古賀SA付近方向：[上り] 山口方面渋滞長：1km ・八幡IC付近方向：[下り] 鹿児島方面渋滞長：1km
5月4日午後6時半現在、九州エリアの高速道路にて複数の渋滞が発生しています。
特に、九州道（上り）八女IC付近では、事故のため17kmの渋滞、長崎道（上り）小城トンネル出口付近では17kmの渋滞と、長い渋滞が発生しています。
各路線の詳細な渋滞状況は以下の通りです。
🚗 九州自動車道・【事故】八女IC付近方向：[上り] 山口方面渋滞長：17km
🚗 長崎自動車道・小城トンネル出口付近（武雄北方IC → 小城PAスマート間）方向：[上り] 福岡方面渋滞長：17km
🚗 大分自動車道・鳥栖JCT付近方向：[上り] 西行渋滞長：3km
🚗 宮崎自動車道・都城IC付近方向：[上り] 熊本方面渋滞長：1km
🚗 西九州自動車道・波佐見トンネル出口付近（波佐見有田IC → 武雄JCT間）方向：[上り] 武雄方面渋滞長：2km 💡 渋滞末尾の追突に注意
渋滞末尾での追突事故が多発する傾向にあります。ハザードランプで後続車に合図を送るなど、早めの安全確保に気を付けましょう。
また、状況は常に変化しますので、ラジオやNEXCO西日本など各種交通情報サイトで最新の情報を確認してください。
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