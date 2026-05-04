今日4日みどりの日は東京都練馬区で30℃以上となり、関東では今年初の真夏日となりました。ゴールデンウイーク後半や7日(木)以降も25℃以上の夏日の日があり、6月並みの暑さになる所もあるでしょう。屋外でのレジャーや激しい運動は、こまめに水分補給をするなど、熱中症対策をしっかりとなさってください。

5日(火)と6日(水)はこの時期らしい気温に

今日4日みどりの日の関東は日差しがたっぷり届きました。気温も上昇し、午後3時までの最高気温は、東京都練馬区で30.5℃と関東では今年初の真夏日になりました。

5日(火)と6日(水)は東京都心の最高気温は23℃の予想です。今日よりは気温は下がりますが、油断はできません。群馬県桐生市では25℃と夏日になりそうです。屋外でのレジャーや激しい運動をすると、熱中症のリスクが高まりますので、ゴールデンウイーク後半、暑さで体調を崩さないよう、こまめに水分補給をなさってください。

7日(木)以降も25℃超え 熱中症注意

7日(木)以降は再び気温が上昇する日がありそうです。

7日(木)はおおむね晴れて、気温は6月並みの所が多いでしょう。前橋では28℃、東京都心や横浜、さいたま、宇留野宮では26℃と暑くなりそうです。

8日(金)も東京都心は25℃と夏日の予想。少し動くと汗ばむくらいでしょう。

9日(土)と10日(日)はこの時期らしい気温になる見込みです。

11日(月)は再び27℃前後の所が多くなりそうです。休み明けで疲れている状態での通勤や通学に、暑さが重なって体調を崩す可能性もあります。体調管理にお気を付けください。

日差しの届く日も続きますので、熱中症対策とともに、紫外線対策もしっかりとなさってください。

熱中症を引き起こす条件

熱中症は、誰でも発症するおそれがあり、引き起こす条件は、大きく3つ挙げられます。



1つめは「環境による条件」です。その日の気温が高いだけでなく、急に暑くなった日や、熱波の襲来も危険です。また、湿度が高い、風が弱い、日差しが強いといった気象条件も、熱中症を引き起こします。締め切った室内や、エアコンがない所といった環境も、熱中症には特に注意が必要です。



2つめは「体による条件」です。高齢者や乳幼児、体に障害がある方は、周りの方が特に気をつけてあげてください。肥満や持病(糖尿病、心臓病、精神疾患など)のある方も、熱中症にかかるリスクが高まります。低栄養状態、脱水状態の方は、体にこもった熱を、効率良く体の外へ逃がせなくなるおそれがあります。二日酔いや寝不足などの体調不良でも、熱中症にかかりやすくなってしまいますので、ご注意ください。



3つめは「行動による条件」です。激しい運動をしたり、慣れない運動をしたりすると、体内で熱が発生しますが、その熱が体の中にこもったままだと、熱中症にかかりやすくなります。長い時間の屋外作業や、水分補給がしにくい状況も、熱中症を引き起こす原因になりますので、十分お気を付けください。