タレントの伊集院光さん（58）が2026年5月2日、お笑いコンビ・ダウンタウンの有料配信サービス「DOWNTOWN＋」の生配信に出演した。SNS上では、伊集院さんのビジュアルに対し、「痩せすぎでしょ...」などと驚く声が上がっている。

体重が減った理由...人間ドックで

ダウンタウンの松本人志さん（62）が月に1度行う生配信「LIVE＋」が5月2日に放送され、伊集院さんがゲストで出演。配信終了後、「DOWNTOWN＋」の公式Xアカウントが更新され、松本さんと伊集院さんがコメントする動画が公開された。

伊集院さんが配信の内容を振り返る約2分の動画を受け、SNS上では、伊集院さんのビジュアルの変化に驚く声が上がった。「激ヤセしてる？！」「痩せすぎでしょ...」「伊集院光さんずいぶん痩せたね」「伊集院さん痩せたね」「この痩せ方怖いって」などの声が寄せられている。

体重の減量については、伊集院さんがパーソナリティを務めるラジオ番組「JUNK 伊集院光 深夜の馬鹿力」（TBSラジオ）の4月27日放送回で言及している。

伊集院さんは冒頭、人間ドックで「血糖値とかをちゃんと気にしといた方がいいですよ」とアドバイスを受けたとし、血糖値を測定する機械をつけたと報告。そして、「高い時には食べないみたいな。せっかく少しでも下がったんなら完全正常値になるまでもう2度と上げたくないみたいな気持ちになるわけ」と語った。

その結果、「ガンガン体重減りだしたの」と伊集院さん。「血糖値下げゲームが面白すぎて食べる気になんないの」などと話した。また、風邪を引いているものの、治りが遅くなっているとも明かしていた。

改めまして、昨日はLIVE+をご覧いただきありがとうございました。伊集院光さんからも、生配信後コメントを頂いておりますのでお送りします✨見逃した方は、アーカイブにてご覧ください#ダウンタウンプラス #ライブプラス https://t.co/YnkCtL6RNg pic.twitter.com/e2z0fDXwaM

- DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス） (@downtown_plus) May 3, 2026