【交際NG！8歳上の女上司】友人に諭されハッと「論点がズレてない！？」＜第11話＞#4コマ母道場
少女漫画の世界のようなできごとが自分の身近で起こったら？ しかも共感できるのは、悪役の立場だったとしたら……？ 今回は、いきなり少女漫画の登場人物のような状況になってしまったママの物語です。
第11話 ズバズバと話す友人
【編集部コメント】
お友達の冷静な言葉で、今度こそリカコさんは本当に考えなければいけないことを取り戻せるのでしょうか。旦那さんの言葉ではダメだったので、あまり期待はできませんが……。子どもの結婚となると、ついつい感情が先走ってしまう気持ちもわかります。けれど「何」に懸念を抱いているのか、もう一度しっかりと考えないと。それがリカコさんがソウスケさんに伝えないといけないことなのではないでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第11話 ズバズバと話す友人
【編集部コメント】
お友達の冷静な言葉で、今度こそリカコさんは本当に考えなければいけないことを取り戻せるのでしょうか。旦那さんの言葉ではダメだったので、あまり期待はできませんが……。子どもの結婚となると、ついつい感情が先走ってしまう気持ちもわかります。けれど「何」に懸念を抱いているのか、もう一度しっかりと考えないと。それがリカコさんがソウスケさんに伝えないといけないことなのではないでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙