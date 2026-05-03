「注文から提供までコンマ1秒の勝負」山口県のうどん屋「どんどん」驚異のスピードを支える“色鮮やかな食券”の正体

「注文から提供までコンマ1秒の勝負」山口県のうどん屋「どんどん」驚異のスピードを支える“色鮮やかな食券”の正体