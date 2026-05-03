５月３日の東京１０Ｒ・ブリリアントＳ（４歳上オープン・リステッド、ダート２１００メートル＝１６頭立て）は、３番人気のタイトニット（牡４歳、栗東・今野貞一厩舎、父キズナ）が差し切りを決めて、オープン昇級後初勝利を飾った。勝ち時計は２分１０秒３（稍重）。

先行馬が多く、馬群は縦長になった。タイトニットは中団からのレースを選択。４コーナー手前から外、外を回ってポジションを上げて、勢いよく直線を向いた。残り１５０メートルで先頭に立つと、しぶとく粘って１／２馬身差で勝利した。

鞍上の荻野極騎手＝栗東・フリー＝は初騎乗だったが、２９日の追い切りでコンタクトを取った。「調教も乗せてもらって、雄大な走りをするいい馬だなと思っていました。大外を回すきつい形ですが、よく押し切ってくれました。馬を褒めたいですね」とパートナーをねぎらった。管理する今野調教師は「状態が良くて、うまくこられました。広いコースもいいと思っていました」と会心の勝利を振り返った。今後は馬の状態を見ながら、平安Ｓ・Ｇ３（５月２３日、京都競馬場・ダート１９００メートル）も視野に入れていく。