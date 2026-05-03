【シャトレーゼ】子どもの日に食べたいかわいいご褒美和スイーツ3選

5月5日の「子どもの日（端午の節句）」にぴったりな、見た目も楽しいスイーツがそろうシャトレーゼ。イベント感たっぷりの限定菓子は、子どもはもちろん大人もテンションが上がりますよ。

今回は、お祝い気分をぐっと盛り上げてくれる3品を紹介します。こいのぼりや金太郎など、見た目も楽しめるので注目です。

見た目もかわいくて盛り上がる

●こいのぼり 小倉クリーム（140円）

もちもち食感のどら焼き生地に、粒あん×バターの小倉クリーム、さらにやわらかいお餅をサンド。鯉のぼりの焼き印が入った見た目で、食卓に並べるだけで一気にイベント感がアップします。

SNSには「サイズ感がちょうど良い」「生地がもちもちしててたまらん」とコメントが。和と洋のいいとこ取りの味わいで、子どもも食べやすい仕上がり。見た目だけでなく満足感もしっかりある一品です。

●端午の節句 金太郎（172円）

子どもの日の定番モチーフ「金太郎」をイメージしたスイーツ。ころんとしたビジュアルがかわいく、写真映えも抜群です。特別感のある見た目で、お祝いの主役としてテーブルを華やかに演出してくれます。

実際に購入した人からは「あまりに可愛すぎて買ってしまった」「白あんでやさしい甘さ」といった声が。イベントスイーツ感を重視するなら外せない一品です。

●特撰柏餅 こし餡3個入（453円）

端午の節句といえばやっぱり柏餅。やわらかいお餅に、なめらかなこし餡がたっぷり入った王道和菓子です。シンプルだからこそ素材の良さが引き立ち、どの世代にも喜ばれる安定の味ですよ。

「こしあんはなめらかで、もちはくちどけが良い！」「こんなん並んでたら買っちゃうじゃん」とSNSにコメントが。家族みんなで楽しめる外さない一品です。

こいのぼりや金太郎でイベント感を楽しむのもよし、柏餅で伝統を感じるのもよし。シャトレーゼのスイーツで、子どもの日をさらに盛り上げてみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部