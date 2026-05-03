あの、ミニボトム＆ニーハイブーツでスラリ美脚披露「脚が長すぎる」「圧巻のスタイル」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/05/03】アーティストのあのが5月2日、自身のInstagramを更新。ノースリーブの衣装姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】紅白出演美女「芸術作品みたい」と話題の美脚ショット
あのは「本日第4回 横浜国際映画祭『外道の歌 SEASON2』チームとして、窪塚洋介さんと池内博之さんと共に舞台挨拶＆レッドカーペットに登壇させていただきました」とつづり、神奈川・赤レンガパークで開催された「第4回横浜国際映画祭」に登壇したことを報告。個性的な白のノースリーブトップスに、黒のバルーンシルエットのボトムス、ロンググローブ、太ももまでのニーハイブーツを合わせたモノトーンコーディネートを披露した。ミニ丈のボトムスからは、美しい脚のラインが際立っている。
また、自身が出演しているDMM TVオリジナルドラマ『外道の歌 SEASON2』について、「最終話の6話は5／7です！是非それまでに一気見して最後までご覧ください」と呼びかけている。
この投稿には「スタイル抜群」「モノトーンも似合う」「圧巻のスタイル」「近未来的でかっこよすぎ」「脚が長すぎる」「脚が綺麗で羨ましい」「クールな感じも最高」「芸術作品みたいな美しさ」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】紅白出演美女「芸術作品みたい」と話題の美脚ショット
◆あの、美脚際立つノースリーブ衣装
あのは「本日第4回 横浜国際映画祭『外道の歌 SEASON2』チームとして、窪塚洋介さんと池内博之さんと共に舞台挨拶＆レッドカーペットに登壇させていただきました」とつづり、神奈川・赤レンガパークで開催された「第4回横浜国際映画祭」に登壇したことを報告。個性的な白のノースリーブトップスに、黒のバルーンシルエットのボトムス、ロンググローブ、太ももまでのニーハイブーツを合わせたモノトーンコーディネートを披露した。ミニ丈のボトムスからは、美しい脚のラインが際立っている。
◆あのの投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「モノトーンも似合う」「圧巻のスタイル」「近未来的でかっこよすぎ」「脚が長すぎる」「脚が綺麗で羨ましい」「クールな感じも最高」「芸術作品みたいな美しさ」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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