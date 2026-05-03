Photo: Haruki Matsumoto

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

水回りにはびこる白い水垢や鏡のウロコ。ゴシゴシ擦ってもキレイにならないのってストレスですよね……。強力な洗剤だと肌への影響なども気になるし。

そんな悩みを解決してくれたのが今回使った「バブってSmile」でした。強力すぎない範囲でガンコ汚れに効く成分がしっかり配合されており、何よりハケ塗りで擦らなくていいというのも快適ポイントでした。

輝く鏡や蛇口がサッと復活したので、キッチンやお風呂掃除に悩んでいる人はぜひ参考にしてみてください。

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肌にも優しい水回り専用洗剤

Photo: Haruki Matsumoto

こちらが水回りのガンコ汚れに効く「バブってSmile」。弱酸性で肌への刺激も弱いのですが、皮脂などの酸性汚れと水アカなどのアルカリ性汚れの両方に強い配合が特長。

洗う時に使うハケと計量カップも付属しています。

Photo: Haruki Matsumoto

適量（10〜20ml）を入れたらハケで泡立て準備完了。

Photo: Haruki Matsumoto

元の液体はサラッとしていますが、泡立ちもよくキレイなホイップが完成。激しく混ぜるとこぼれるので少し気を遣いましたが、慣れると30秒ほどで作れましたよ。

ガンコな白い水シミがサッと消えた

Photo: Haruki Matsumoto

まず試したのはキッチンの水栓。ゴシゴシと塗り込む必要はなくサッと塗り広げていけばOK。濡れた部分は効果が薄まるため、汚れ箇所の水分をしっかり拭き取るのがポイントだそう。

Photo: Haruki Matsumoto

1分ほどハケ塗りして水で流したところがこちら。水道水のミネラル成分が固着した白い輪ジミがサッと落ちて新品のような光沢が復活。1回で落ちない場合は少し長めに擦る、もしくは複数回で対応するのがよいそうです。

Photo: Haruki Matsumoto

ハケ塗りだと広い面はもちろん、水栓の根本など狭い場所にも届きやすいのが助かりました。スポンジでゴシゴシ擦るのは意外と疲れますし……。

Image:株式会社ミックス・アップ・ジャパン

ミネラル成分が多いエリア（関東など）では水回りもすぐに真っ白になりがちですが、本製品はコーティングをしていない鏡などにも使えるが便利なポイントです。

自転車などのアウトドア用品にも

Photo: Haruki Matsumoto

素材の対応可否は事前にチェックが必要ですが、簡単なサビ落としなどもできるのが「バブってSmile」の特長。

今回は常に屋外駐車の自転車を使って、食器用洗剤（中性）と比較してみました。

Photo: Haruki Matsumoto

「バブってSmile」だとブレーキ痕の黒ずんだ汚れまで簡単に落ちた一方、

Photo: Haruki Matsumoto

食器用洗剤では表面的な汚れ落ちに留まりました。液性の違いは顕著に出ますね。

Photo: Haruki Matsumoto

自転車ホイールのような多少複雑な造形でもハケ塗りだと手軽でした。

主には水回り用ですが、酸性＆アルカリ性の両方の汚れに対応するので素材さえ問題なければ屋内外のいろんな場所に使える便利な洗剤でしたよ。

水アカなどのガンコ汚れに悩んでいる人はぜひお試しあれ。

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Source: CoSTORY PreOrder

本記事制作にあたり株式会社ミックス・アップ・ジャパンより製品貸与を受けております。