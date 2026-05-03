1日中姿を見せないパパさんを心配する猫さん。仕事部屋の前に連れて行ってあげると、切なさと愛に溢れた行動に…？

話題となっている投稿は記事執筆時点で6万回再生を突破し、「反則級の可愛さ」「愛されてるなぁ」「これだけ思ってくれる愛猫がいるの本当に羨ましい…♡」といったコメントが寄せられています。

【動画：仕事部屋から１日中出てこないパパ→猫が寂しがって…扉の前で見せた『健気すぎる行動』】

パパさんはどこに？

YouTubeチャンネル『スコスコぽこ太郎ファミリー』に投稿されたのは、普段はパパさんにツンデレだという「ぽこ太郎」くんのとある姿。夜の11時を回ったこの日、ぽこ太郎くんはパパさんが帰ってこないと、玄関で鳴いて訴えていたのだといいます。

そこでママさんが仕事部屋の前に連れて行ってあげると、ぽこ太郎くんはガラス扉越しにパパさんを発見！途端に嬉しそうな表情を見せたそうです。

扉越しの猛アピール

扉に前足をちょこんと添える愛らしい姿のまま、怒涛の「出てこいコール」を開始したぽこ太郎くん。気づいてもらおうと必死に鳴きますが、何せパパさんはお仕事中。見えている分、会いたい気持ちや寂しさがさらに募ってしまった様子で、届かない声やしょんぼりして見える後ろ姿がなんて切ないのでしょうか…。

強制帰宅後は元気がなかったというぽこ太郎くんですが、子猫の「しろがね丸」くんに誘われて遊んだり、息子の「うま次郎」くんによるのしかかり添い寝を受けたり。一時は気が紛れたものの…、やはり思い出してしまったそうです。

甘えん坊が爆発した後は…

頃合いだったのもあって、ママさんに再び連れてきてもらったぽこ太郎くんは、ついに仕事を終えたパパさんと感動の再会を果たすことに。会えた喜びと好きの気持ちを爆発させて、スリスリゴロゴロとめいっぱい甘えていたといいます。

パパさんも大喜びで応えて幸せそうなふたりですが、何やら雲行きが怪しくなったその瞬間…。つい愛が溢れて(?)ガブッ！いつも通り噛みついたそうで、お約束の展開を守る、さすがのぽこ太郎くんなのでした。

投稿には「なんて可愛いんだ！ぽこちゃん！」「健気なぽこちゃんの姿を観て涙が出ちゃいました…」「バブ化するぽこちゃん可愛い」「感動の再会からの「ガブッ！」は思わず笑ってしまいました」「ツンとデレの使い方うますぎないかポコ先生」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『スコスコぽこ太郎ファミリー』では、ぽこ太郎くんとうま次郎くん親子と絶賛成長中の弟分のしろがね丸くんの日常の様子が投稿されています。ぽこ太郎くんのパパさんへのツンデレ対応も観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「スコスコぽこ太郎ファミリー」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。