ハウステンボスに『エヴァ』の新アトラクション登場！一夜限りの特別ナイトショーで高橋洋子も絶賛
「憧れの異世界。」をブランドに掲げ、アトラクションやエンタメコンテンツが進化し続けている長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」。同パークでは、2026年4月24日より、成長戦略第3弾として日本初となる『エヴァンゲリオン』をテーマにした8Kライドアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」がグランドオープン！これに伴い、ラリーアトラクションやグルメ、グッズなども登場している。
【写真】衝撃を生々しく体感！新アトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」
「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」は、高精細8K LEDドーム型巨大スクリーンと、フルHDの約19倍という驚異的な解像度を誇る8K映像、そして最新技術を駆使したライドモーションの3要素を兼ね備えた、日本初(※ハウステンボス調べ)の8Kライドアトラクション。
ゲストは、“バッテリー輸送任務を遂行するために、輸送機へ乗り込む”というオリジナルストーリーに沿って進行。使徒とエヴァンゲリオンの大激闘に巻き込まれながら、その浮遊感や加速、衝撃を生々しく体感することができる。爆風に舞う破片の一つひとつが、こちら側に向かってくるのが目視できるほどリアルな映像や、完全にシンクロする座席の動きはぜひ注目してほしいポイントだ(※体験の乗車時間：キューラインからラストまで約30分、ライドの乗車時間約7分)。
また、「迎撃要塞都市 ハウステンボス」のNERV佐世保支部をモチーフにしたグッズなどがそろうショップ「フォンデル」で「ラリーキット」(1200円)を手に入れれば、パーク内を巡るスペシャルスタンプラリーにも参加できる。
ラリーキットには、作戦稟議書と、NERV佐世保支部臨時職員IDがIN！ミサトからの特別任務を受けたゲストは、NERV佐世保支部の臨時職員として、各ポイントで“スペシャル稟議スタンプ”を集めていくことになる。スタンプを集めながら、休日を楽しむパイロットたちの存在を感じたり、ライドアトラクション背景ストーリーの秘密に迫ったり…。ミッションを完遂し、自分だけの正規職員NERV IDを手に入れてほしい。
そして、ライドアトラクションやラリーアトラクション、グルメやショッピングなど、エヴァ尽くしの楽しい一日を締めくくるのは、ナイトショー「シャワー・オブ・ライツ:HARMONICS WITH EVANGELION」(2026年9月13日(日)まで)。
こちらは、『エヴァンゲリオン』劇中のクラシック音楽をテーマとし、生演奏・花火・光を融合させた圧巻の光絶景エンターテインメントショー「シャワー・オブ・ライツ」のスペシャルバージョン。毎夜打ち上がる花火と幻想的な光、日本最大級の噴水が、より心に残る特別な瞬間を届けてくれる。
ちなみに、2026年4月22日に開催されたオープニングセレモニーと、特別ナイトショーでは、歌手の高橋洋子さんがスペシャルゲストとして出席。ナイトショーでは、『新世紀エヴァンゲリオン』の主題歌「残酷な天使のテーゼ」と、『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 シト新生』の主題歌「魂のルフラン」の2曲を披露し、会場は、観覧に当選した約360人のファンの熱い興奮と熱狂に包まれた。
高橋さんは「こんなにステキなところでパフォーマンスさせていただいて本当にうれしいです！(イルミネーションのメインスポット「光のオーロラガーデン」には)エヴァンゲリオンって書いてありますね！かっこいい！」と笑顔でコメント。
さらに、「今日、私もアトラクションに乗りましたが、本当に最高でした！ぜひ皆さんも、このハウステンボスを一望できる景色や、NERVのスタッフになったかのような体験をお楽しみに」と、新アトラクションをアピールしていた。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
取材・文＝平井あゆみ
(C)カラー
(C)Mercis bv
「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」は、高精細8K LEDドーム型巨大スクリーンと、フルHDの約19倍という驚異的な解像度を誇る8K映像、そして最新技術を駆使したライドモーションの3要素を兼ね備えた、日本初(※ハウステンボス調べ)の8Kライドアトラクション。
ゲストは、“バッテリー輸送任務を遂行するために、輸送機へ乗り込む”というオリジナルストーリーに沿って進行。使徒とエヴァンゲリオンの大激闘に巻き込まれながら、その浮遊感や加速、衝撃を生々しく体感することができる。爆風に舞う破片の一つひとつが、こちら側に向かってくるのが目視できるほどリアルな映像や、完全にシンクロする座席の動きはぜひ注目してほしいポイントだ(※体験の乗車時間：キューラインからラストまで約30分、ライドの乗車時間約7分)。
また、「迎撃要塞都市 ハウステンボス」のNERV佐世保支部をモチーフにしたグッズなどがそろうショップ「フォンデル」で「ラリーキット」(1200円)を手に入れれば、パーク内を巡るスペシャルスタンプラリーにも参加できる。
ラリーキットには、作戦稟議書と、NERV佐世保支部臨時職員IDがIN！ミサトからの特別任務を受けたゲストは、NERV佐世保支部の臨時職員として、各ポイントで“スペシャル稟議スタンプ”を集めていくことになる。スタンプを集めながら、休日を楽しむパイロットたちの存在を感じたり、ライドアトラクション背景ストーリーの秘密に迫ったり…。ミッションを完遂し、自分だけの正規職員NERV IDを手に入れてほしい。
そして、ライドアトラクションやラリーアトラクション、グルメやショッピングなど、エヴァ尽くしの楽しい一日を締めくくるのは、ナイトショー「シャワー・オブ・ライツ:HARMONICS WITH EVANGELION」(2026年9月13日(日)まで)。
こちらは、『エヴァンゲリオン』劇中のクラシック音楽をテーマとし、生演奏・花火・光を融合させた圧巻の光絶景エンターテインメントショー「シャワー・オブ・ライツ」のスペシャルバージョン。毎夜打ち上がる花火と幻想的な光、日本最大級の噴水が、より心に残る特別な瞬間を届けてくれる。
ちなみに、2026年4月22日に開催されたオープニングセレモニーと、特別ナイトショーでは、歌手の高橋洋子さんがスペシャルゲストとして出席。ナイトショーでは、『新世紀エヴァンゲリオン』の主題歌「残酷な天使のテーゼ」と、『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 シト新生』の主題歌「魂のルフラン」の2曲を披露し、会場は、観覧に当選した約360人のファンの熱い興奮と熱狂に包まれた。
高橋さんは「こんなにステキなところでパフォーマンスさせていただいて本当にうれしいです！(イルミネーションのメインスポット「光のオーロラガーデン」には)エヴァンゲリオンって書いてありますね！かっこいい！」と笑顔でコメント。
さらに、「今日、私もアトラクションに乗りましたが、本当に最高でした！ぜひ皆さんも、このハウステンボスを一望できる景色や、NERVのスタッフになったかのような体験をお楽しみに」と、新アトラクションをアピールしていた。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
取材・文＝平井あゆみ
(C)カラー
(C)Mercis bv