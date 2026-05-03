“無敗対決”を制して高まる声価　井上尚弥は「日本史上最高のボクサーと断言できる存在」米老舗誌も賛辞

序盤の優勢を生かした井上が判定で中谷を下した(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnext

世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と、WBA＆WBC＆WBO世界同級1位の中谷潤人による東京ドーム決戦は、井上が判定により防衛に成功した。5月2日に行われた両ボクサーによる熱戦には、現地に足を運んだ5万5千人の観客とともに、映像を通じてその攻防を目にした国内外のファンや関係者も酔いしれることとなった。

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試合序盤はそれぞれが間合いを測りながらの戦いが繰り広げられていた中、ラウンドを重ねる毎にチャンピオンが飛び込んでパンチをヒットさせるシーンが徐々に増えていった。さらに、井上は中谷の攻撃も見極め、カウンターをかわしながら試合のペースを引き寄せ主導権を握る。

中盤から後半にかけては、両者が互いに距離を詰め接近しての激しい打ち合いも展開され、一気にヒートアップしていく。10回には偶然のバッティングにより中谷が眉間から出血。だが、そのアクシデント後も両者は相手を倒しに行く姿勢を崩さず、試合終了のゴングまで死力を尽くす攻防が続いた。

井上、中谷とも、この試合でダウンは無かったが、序盤からペースを握った井上がジャッジ3-0の判定勝ち。キャリア全勝をキープしタイトル防衛に成功した。一方、敗れた中谷はこれがプロ初黒星となった。

日本人大物ボクサー同士によるビッグファイトの内容は海の向こうでも報じられており、米メディア『Sports Illustrated』が試合結果をレポートしている。