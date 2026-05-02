井上尚弥―中谷潤人

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が2日、東京ドームで元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）と対戦し、3-0の判定勝ちを収めた。世界が注目する“世紀の一戦”で両者が試合中に見せた“顔”にボクシングファンの戦慄が走った。

両者が至高の技術戦を繰り広げるビッグマッチ。

井上のパンチを中谷がかわす。すると、2人は不意に笑みを浮かべた。両者無敗。東京ドーム決戦に緊張感の中、まるでこの空間を楽しんでいるかのようだった。その様子が中継に映り、ファンの開いた口がふさがらない。

X上には「この状況で笑ってる井上と中谷。アツすぎんだろ」「お互いに笑ってんのバケモンの戦いすぎる」「井上と中谷試合中笑ってるのやばすぎる」「怖すぎる。ふたりで笑いあってるのがすごい」「なんで試合中お互い笑ってんだよ」「井上と中谷が試合中に笑い合った瞬間が凄すぎて鳥肌立った」などの声があふれた。

2人の笑顔は試合中に再三見られた。見守ったファンにとっても、忘れられない光景となったに違いない。



（THE ANSWER編集部）