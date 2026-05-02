【星座別】夢を語る人に惹かれやすい？「この春、危ない恋に惹かれやすい女性」のは何座？　占い師のアドバイス付き＜第9〜12位＞

春はイベントが増え、人との出会いも一気に広がるタイミング。刺激を求めがちなタイプは、つい危険な恋に足を踏み入れてしまうことも……。

時と場合によっては、一度ハマると抜け出しにくい「泥濘のような恋」もあるため、恋愛する際には注意が必要です。

「自分は危険な恋に弱いのか」を知りたいなら、自分の星座をチェックしてみるのがおすすめ。なぜなら、星座には「その人の性格や恋の傾向」が色濃くあらわれると言われているからこそ。

今回は、星座別に見る「この春、危ない恋に惹かれやすい女性」をランキング形式で紹介します。

■「この春、危ない恋に惹かれやすい女性」をランキング形式で紹介

ここでは、星座別に「この春、危ない恋に惹かれやすい女性」をランキング形式で紹介します。

◇第9位 うお座

お人好しで、夢を語る人に惹かれやすいタイプです。そのため、初対面でも大きな夢を語るような「夢を餌にするタイプ」に弱い傾向があります。恋愛では、くれぐれもお金の貸し借りだけは避けるよう注意してください。

◇第10位 おとめ座

おとめ座は、ロマンチックな恋に惹かれやすいタイプ。ドラマのような素敵な演出をされると、つい心が揺れてしまう一面も。ただ、雰囲気に流されすぎると後々大変なことになりかねないため、慎重さも忘れずにいたいところです。

◇第11位 みずがめ座

天然で愛嬌がある一方、クールでドライな一面も持つため、危険な恋にはあまり靡かないタイプ。

それでも、知的でクールな相手には惹かれやすく、博識で口の上手い人に心を持っていかれがち……。恋愛の際には、相手の言葉だけで判断せず、しっかりと「真意」を見極める意識を持つことが大切です。

◇第12位 おうし座

慎重で真面目なタイプなので、危険な恋に落ちることはほとんどないでしょう。ただし、相手から「信頼している」といった言葉を向けられると、ふと心が揺れてしまうケースも……。

どんな時も、相手の言葉の裏にある「真意」を汲み取ることを忘れないでください。

■危険な恋に溺れないために

危険な恋には、押しに弱い人や「ロマンチックな演出」に惹かれがちな女性ほど、巻き込まれやすいもの。本当に誠実な相手なら、初対面から夢を語ったり、甘い口説き文句を並べたりはしません。少しでも違和感・怪しさを感じたら、しっかりと警戒心を持つことが大切です。

「この春、危ない恋に惹かれやすい女性」ランキング第1〜12位まで公開中！

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（みくまゆたん）

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