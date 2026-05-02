The Novembersが5月20日、約2年半ぶりの新作となるEP『合奏する、エンジン』をデジタルリリースすることが発表となった。

同EPのタイトルには、5月22日の札幌公演を皮切りにスタートする6都市ライブハウスツアー＜TOUR 2026「合奏する、エンジン」＞と同じものが冠された。収録曲は「HERO」「The Singing Engines」「遥か彼方」「合奏 -Hold me Hold me Hold me-」といった全4曲。「HERO」には音楽家・阿部芙蓉美がゲストボーカルとして参加した。

EP『合奏する、エンジン』のPre-add / Pre-save事前予約受付がスタートしたほか、ライブ会場ではEP『合奏する、エンジン』のCDが販売される(CDは手売り販売限定)。以下にEP『合奏する、エンジン』に関する小林祐介のコメントをお届けしたい。

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「いよいよ今月から始まるツアー＜合奏する、エンジン＞

最新型の自分たちでみんなに会いに行けることに胸を躍らせています。

前作のアルバム『The Novembers』のリリースから約2年半、

僕たちは新しい作品『合奏する、エンジン』を発表します。

実はツアー後もっと先にリリースするつもりでいた音楽たちの一部ですが、今だからこそ発表しようとバンドで決めました。より純度を高めた形で。

4曲入り、1曲ごとにメンバーそれぞれのパーソナリティが反映された作品です。

音楽家として、社会人として、一人の大人として、人間として、違う誰かと合奏することの意味や喜びを噛み締めています。

当たり前でない平和や幸せを勝ち取るために今日できる事、小さなことでも持ち寄りましょう。

そして、またいい未来で会いましょう」

──小林祐介

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EP『合奏する、エンジン』を引っ提げて、全6都市を巡るライブハウスツアー＜TOUR 2026「合奏する、エンジン」＞の開催も決定している。同ツアーの東京公演(6月4日)は自身初のZepp DiverCityワンマンとなるほか、7月12日には3年連続のタイ・バンコク公演が開催される。

タイトルに掲げられた＜合奏する、エンジン＞という言葉が示す通り、国境を超えてバンドと観客が一体となり、ライブ空間そのものを駆動させていくようなツアーになるとのことだ。現在、オフィシャルYouTubeチャンネルではツアーのティザー映像が公開されている。

■EP『合奏する、エンジン』

2026年5月20日(水)配信開始

Pre-add / Pre-save：https://virginmusic.lnk.to/Engines

CD：ライブ会場にて手売り限定販売

▼収録曲

1 HERO

2 The Singing Engine

3 遥か彼方

4 合奏 -Hold me Hold me Hold me-

■＜TOUR 2026「合奏する、エンジン」＞

5月22日(金) 北海道・札幌 近松

open18:00 / start19:00

5月27日(水) 愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO

open18:00 / start19:00

5月28日(木) 大阪・UMEDA CLUB QUATTRO

open18:00 / start19:00

6月02日(火) 宮城・仙台 darwin

open18:00 / start19:00

6月04日(木) 東京・Zepp DiverCity

open18:00 / start19:00

6月10日(水) 福岡・BEAT STAION

open18:00 / start19:00

▼チケット ※前売

スタンディング 5,500円(税込)

2F指定席(Zepp DiverCityのみ) 6,000円(税込)

学割(スタンディング)：2,500円(税込)

※学生チケットは入場時学生証の要提示

※未就学児入場不可

※お一人様4枚まで

予約受付URL：https://w.pia.jp/t/the-novembers/

■＜TOUR 2026「THE SINGING ENGINES IN BANGKOK」＞

7月12日(日) タイ・バンコク Blueprint Livehouse

open19:30 / start20:00

※LIVE HOUSE FEVER / Blueprint Livehouse / dessin the world共同主催ライブ

チケット：https://www.ticketmelon.com/th/blueprint/TNT26TSEBKK

■ライブ／イベント出演情報

▶＜kurayamisaka tte, doko? #7「くらやみざかより愛を込めてツアー2」＞

6月14日(日) 大阪・Yogibo META VALLEY