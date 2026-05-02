【テレビ局に代わり勝手に「情報開示」】

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あ、そっちですね。4月スタートのドラマは各局なかなか面白いものが多いなと思ってけっこう力を入れて見てましたけど。そういえば報道・情報系番組も週末を中心にいろいろ始まってましたよね。正直言ってそっちは「印象薄い」という感じです。

前からいろんなところで申し上げているのですが、報道・情報系の生番組が「面白いかどうか」というのを判断するにはそれなりの時間が必要です。最低でも3カ月、場合によっては1年くらい経たないとその番組の「真価」は計れません。まだ始まって1カ月くらいの現時点では、なんとなく「こういうことがやりたいんだろうな」というのは見えてきているものの、スタッフも演者も慣れていないし手探りなので、まだまだぎこちなくてとても本来の面白さが出せていないです。

それを前提に私の感想を申し上げますと、「これはなかなか挑戦しているな」という番組は日本テレビさんの『追跡取材 news LOG』でしょうか。最近のテレビのニュースやワイドショーは何がつまらないかと言うと、「自分たちでちゃんと取材した情報が薄すぎる」ということに尽きると私は思っているのですが、それでいうとこの『news LOG』は、取材にあたる自社の記者たちとその取材記録に注目してニュースを深掘りしていく、というコンセプトでやっていて、それ自体は「時代に合ったニュースの形を模索した、意欲的な取り組み」と言えるのではないでしょうか。ゲストコメンテーターにも頼らず、自社の記者たちが解説していくのも、いいと思う。

ただ、残念なのは今のところ「記者を追いかけてはいるけど、深くはない」という感じがしてしまっています。なんか「演出方法として記者を追っているだけ」という感じにとどまっている感じなのが、惜しい。あと、裏番組が安住紳一郎アナのTBS『ニュースキャスター』ですから、ちょっと地味すぎるのかな？ というのも不安要素です。『ニュースキャスター』はかなりよくできた番組ですからね。その裏ですから頑張って欲しいです。

TBS『上田晋也のサンデーQ』と、 フジテレビ『SUNDAYブレイク.』についての感想はたった一言。「すげー普通」です。『サンデーQ』は今のところ「地味なサンジャポ」ですよね。もう少し上田さん色を強く出せてきたら面白くなるかも。

『SUNDAYブレイク.』については、演出もVTRの内容もキャスティングも「いつのテレビだよこれ」という感じ。昔っぽいしこれといった工夫も見られない感じが、非常に残念です。ある意味ピンチはチャンスなんだし、もっと思い切って振り切って欲しいですよね。

（鎮目博道／テレビプロデューサー、コラムニスト、顔ハメ旅人）

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著者がテレビ制作スタッフの情報管理について解説している。●関連記事【こちらも読む】『制作スタッフのSNS内部資料流出が騒がれましたが…テレビ局では芸能人の情報“口止め”規則や講習はある？』…も必読だ。