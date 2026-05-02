◆男子プロゴルフツアー 中日クラウンズ 第３日（２日、愛知・名古屋ＧＣ和合Ｃ＝６５５７ヤード、パー７０）

前日雷雲接近のためサスペンデッドになった第２ラウンドの残りを終了した。

石川遼（カシオ）は４バーディー、４ボギーの７０で回り、通算イーブンパーの３６位で決勝ラウンドに進んだ。トップとは８打差。

石川は午前６時４０分に１５番パー５から再開した。ティーショットをフェアウェーに運び、２打目もフェアウェーへ。ピン左奥２メートル半のチャンスを作ったが、スライスラインはカップ左を抜けた。

左ドッグレッグの１６番はティーショットが右ラフに突き抜け、２打目はショートサイドのグリーン右バンカーへ。３打目は４メートル近くオーバーしボギーを喫し、１オーバー５０位まで順位を落とした。

１７番パー３では４メートルのバーディーパットがわずかにカップをそれたが、１８番で観客を沸かせた。左ラフからの第２打は止まらず奧のカラーまで転がった。２０メートル近いバーディートライはラインに乗ってカップへ向かい、ジャストタッチで転がりこんだ。早朝から見守ったギャラリーの大歓声に、両手を上げて応えた。

６８で回った平本世中（フリー）が８アンダーで単独首位。８位から出た岩崎亜久竜（フリー）が６７で７アンダーの２位に浮上。小平智（Ａｄｍｉｒａｌ）は６９で６アンダーの３位。

２０１７年大会覇者の宮里優作（大和ハウス工業）は６８で５アンダー９位。杉浦悠太（フリー）は６９で４アンダーの１１位。池田勇太（フリー）は３アンダー１６位につけている。

昨年覇者の浅地洋佑（ロピア）、２週連続優勝がかかる米沢蓮（ＬＡＮＤ ＣＡＲＲＹ）は１オーバー４５位で予選を通過した。

引き続き、第３ラウンドが行われる。